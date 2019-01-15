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《忠犬小八》、《再見了，可魯》6部最催淚的毛小孩電影哭掉一包衛生紙

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▲面紙先準備好！6 部描述人與寵物的故事，感動心中那份專屬的愛！。（圖／女子學提供）

對我們來說，要長時間一直在陪伴、等待一個人，週而復始、日復一日，並不是一件容易的事情，但對毛小孩們來說，這樣的行為是多麼地天經地義…。久而久之，當牠們逐漸變成了家中的一份子，陪著我們度過好多生活、好多歡樂，這樣的心情，真的要有養過寵物的人才能體會。

天下無不散的宴席，如同和親人一樣，總有一天我們也必須和牠們道別。編輯特別整理了這 6 部講述主人和寵物間的感人電影，在故事啟發下，希望大家要好好珍惜跟毛小孩們相處的每一天喔！

為了與你相遇《A Dog’s Purpose》

▲面紙先準備好！6 部描述人與寵物的故事，感動心中那份專屬的愛！。（圖／女子學提供）

本片模擬了狗狗的視角，用牠們的角度和心思，來表現對主人深厚的愛。雖然以「輪迴」3 次，只為回到最初主人身邊的故事情節似乎有點老套，但仍然賺到了不少觀眾的熱淚。

編輯覺得，狗狗是很有靈性的，牠們好像永遠懂的人類需要的陪伴與互相，也許對片中的「主角狗」貝利來說，和男主角不斷相遇，就是牠人生旅途中最重要的目的與意義吧！

再見了，可魯！《盲導犬クイールの一生》

▲面紙先準備好！6 部描述人與寵物的故事，感動心中那份專屬的愛！。（圖／女子學提供）

說起寵物和人類感情刻劃的電影，這部《再見了，可魯！》可說是先創「始祖」！由真人真事所改編，可魯一出生就被選為將來要訓練成導盲犬，離開了第一個家庭仁井家後，立刻進入導盲犬的教育，後來遇到了第一個服務的對象渡邊先生，交織出一段有笑有淚的故事。

編輯記得當時進電影院時，完全哭到無法自拔，尤其是渡邊洗腎時，可魯在門外等他，渡邊雖然看不到，卻將手舉起來向可魯揮手的場景；還有可魯最後回到仁井家，仁井夫婦將牠取名為「仁井可魯」，一幕幕極為日常的溫馨畫面，都是人與毛小孩間的珍貴情懷。

忠犬小八《 Hachi：A Dog’s Tale 》

▲面紙先準備好！6 部描述人與寵物的故事，感動心中那份專屬的愛！。（圖／女子學提供）

同樣由真人真事改編，小八的故事一樣讓人想到就會熱淚盈眶。小八在心愛的主人過世後，雖然被另外一家人收養，但遲遲等待主人歸來，屢屢跑回舊家，最後索性每天固定時間到車站迎接主人回家，卻怎麼等都等不到熟悉的身影。

記得電影的最後一幕，在紛飛的雪中小八即將和世界告別，模模糊糊中看見了主人從火車站出來，牠立刻衝向他，給主人大大的一個擁抱…。對小八來說，牠的快樂來源完全取自於主人對牠的愛與陪伴，這種簡單的願望，是不是就是真正的幸福呢？

極地長征《 Eight Below 》

▲面紙先準備好！6 部描述人與寵物的故事，感動心中那份專屬的愛！。（圖／女子學提供）

改編自日本 1958 年到南極研究探測的探險隊，與 8 隻雪橇犬的故事。探險隊員和狗狗們在冰天雪地的南極裡互相陪伴，促成了夥伴般的情感，卻在一次的意外中，隊員們為了躲避可怕的暴風雪，不得不先將雪橇犬們留在南極，自己先回國。

不論是狗狗們為了生存和海豹搏鬥的勇氣，或是相互依偎取暖地等待隊員的歸來的忠心，都令人感動萬分。當歷經了 180 天，男主角終於能去南極將牠們接回來時，重逢的畫面，更是震撼人心！

馬利與我《 Marley & Me 》

▲面紙先準備好！6 部描述人與寵物的故事，感動心中那份專屬的愛！。（圖／女子學提供）

「當遇到了全世界最糟糕的狗狗，你會怎麼辦？」約翰和珍妮是一對新婚夫婦，因緣際會下領養了一隻可愛的拉不拉多犬，取名為馬利。然而，這隻狗狗精力旺盛，動不動就咬破沙發、翻倒垃圾桶、喝馬桶裡的水，甚至將約翰送給珍妮的項鍊吃到肚子裡。

即便馬利如此不受控，但牠默默地陪伴約翰一家人經歷了大大小小的人生歷程，最後約翰將他們和馬利的故事，連載在報紙上，得到了不少讀者的共鳴，也讓本片從原本的喜劇調性，跳脫出一些扣人心弦的感動。

如果這世界貓咪消失了《世界から猫が消えたなら》

▲面紙先準備好！6 部描述人與寵物的故事，感動心中那份專屬的愛！。（圖／女子學提供）

患有重症的男主角，即將與世界道別，這時死神卻出現，告訴他只要每當消失一樣東西，就能讓他多活一天。

在歷經電話、電影、時鐘的消失後，死神突然問他：「不然，我們讓高麗菜消失好嗎？」（高麗菜是男主角和過世母親所養的棄貓）那一瞬間，高麗菜發出沉穩的一聲「喵」，讓男主角瞬間潰堤，原來高麗菜的存在，是他孤單生活在這世界上的唯一陪伴，當這份支柱消失了，他又該何去何從呢？

如果這世界貓咪消失了，會有什麼改變嗎？對男主角來說，他也很想問問：「那我從世界消失後，有誰會為我感到難過呢？」

從這些電影故事中，不論是寵物對我們的依賴，或者我們對牠們的付出，其實都是源自於心裡的「愛」。雖然有時候，還是常常會被牠們的調皮氣得半死，但每當夜深人靜時，和牠一起窩在沙發看取暖看電視，那種單純的幸福，就是不需要任何言語的「關愛」與「陪伴」。

延伸閱讀：

竟然是給毛孩吃的！「寵物廚娘」自創超美味零食讓人大嘆「人不如狗」

就要跟你黏在一起【特搜台北5家寵物友善咖啡館】 | 美味探索

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 電影, 毛小孩, 催淚, 感動, ,
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