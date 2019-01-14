臉很圓、穿衣品味差...　南韓男生不想跟台灣女生交往的5原因

最近在南韓論壇上，有一位網友分享自己不想跟台灣女生交往的原因，看完之後雖然心裡火冒三丈、但是有些其實意外的滿有道理的呢！

▲真的是這樣嗎？（圖／翻攝自IG@jtou_market、mimididi_love）

原因1：臉很圓



明明韓妞也是靠化妝啊！沒關係、說我們臉圓，學學以下的修容法馬上變小臉！注意連腮幫子、髮際線也不要放過。

影片來源：YT@KIMDAX킴닥스

加碼分享瘦臉操，像不老童顏張娜拉之前就在節目中示範她的瘦臉按摩，只要5分鐘臉就小了一圈！

影片來源：YT@John Garkow

原因2：穿衣品味差、不愛打扮

也跟天氣有關吧？畢竟有時候下雨、太熱都會懶得想穿搭，只想穿T恤、寬褲而已！只能說人在做、天在看，為了不要再被說不懂打扮、大家以後還是注意一下好了。

▲但是愛打扮的女生也很多啊！（圖／翻攝自IG@jtou_market）

原因3：身材很差

確實台灣運動風氣沒有韓國好，許多人身邊有「固定」在做運動的人就是一隻手指頭可以數完，相反的韓國運動風氣從學生就開始培養、連上班族幾乎都會每周固定去健身房，難怪韓妞不僅纖瘦、身材也很緊實啊！

▲是他們不懂肉肉的好處～（圖／翻攝自IG@babebani）

原因4：不太會化妝

大致上就是不太會畫出適合自己的妝容，什麼流行就畫什麼，網友特別點評：一字平眉，對比韓妞很小就開始化妝、很清楚自己的臉部優勢在哪，台灣妞感覺還不太會掌握自己到底適合什麼！

▲女生化妝前後差太多才會嚇到人吧！（圖／翻攝自IG@mimididi_love）

怎麼畫出適合自己的眉毛？

影片來源：YT@JUCY(쥬씨)

原因5：太會撒嬌

這也算缺點？還以為男生都喜歡女生撒嬌，其實適時的撒嬌人人都愛，但如果太頻繁、或是帶有特定目的（像是「買名牌包給我嘛」這種），只會讓人心生倦意喔！

▲韓劇裡的女生明明就很愛撒嬌。（圖／翻攝自IG@hael_kk、da_goon）

討論串其實後來也有說好話，像南韓女生就敢愛敢恨、脾氣大，相反的台灣女生體貼、長情、很會照顧人等等，對比隨便一個歐爸歐膩戀愛經驗都是2位數來說，台灣女孩確實比較值得交往！你們也這樣覺得嗎？

▲不管怎麼樣還是台灣女孩最棒了。（圖／翻攝自IG@gam_gak）

文／美人圈

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