頭髮大爆炸or超扁塌？　設計師：吹風機、排骨梳是關鍵

▲KEN桑教導男生如何整理頭髮。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

網搜小組／綜合報導

歐美油頭近年來吹進亞洲市場，許多人開始購買以前絕不會考慮的髮油，只為了抓出自己嚮往的油頭，營造一個英倫紳士風的感覺，最怕的就是頭髮定型之後一下子頭髮就塌下來，許多人會將這部分原因歸咎於髮品的好壞，Youtuber Ken桑就向大家說明怎麼樣整理一顆支撐力穩定的油頭，其中「排骨梳」跟「吹風機」是最大的關鍵。

睡覺時因為躺枕頭的關係，壓了一整晚起床後頭髮不是亂翹炸開就是扁得像一頂安全帽，Ken桑就教大家最簡單的一個點，如果懶得起床洗頭的話也一定記得要將頭髮打濕，讓頭髮呈現一個假性軟化的作用才方便做造型。

頭髮假性軟化後，除了吹風機外一定要準備一個排骨梳來固定髮根，將瀏海往喜好分邊的方向做吹整的動作，梳子上面一層一層很像排骨的地方就必須捲住往上吹，經由熱風固定後，上造型品前就已經成功地將頭髮做簡單定型的效果，就不需要抹上太多的髮油，因為抹上太多的髮品不僅無法增加定型的效果，也容易因為劑量太多導致頭髮無法支撐而塌下來。

▲排骨梳、吹風機是關鍵。（圖／翻攝自YouTube／KEN桑）

Ken桑也提到，將瀏海的髮根部分吹澎的原因在於東方人的額頭不像西方人的那麼漂亮，如果照著歐美的油頭梳法做一個比較服貼的感覺，效果就比較不會那麼好，因此吹澎能將臉型拉長、讓五官更加集中，進而達到加分的效果。

吹風梳頭的前置作業完成後就會進入到造型的階段，許多人因為流行的關係，抓頭髮時比較傾向自然的風格，不喜歡太刻意的去讓人覺得做作，但是在東方人的髮質偏硬的情況下，如果本身是屬於容易出汗的體質，Ken桑就沒有那麼建議使用髮油，想要呈現自然風就建議用髮蠟抓，只要抹一個硬幣的量在手上均勻搓開，往自己想抓高的地方往後帶，就能呈現一個無光澤又俐落的一顆油頭。

影片最後，Ken桑也呼籲大家人都是愛漂亮的動物，如果在意自己的外表就需要花時間來打理，所謂「工欲善其事，必先利其器」，事前的吹整非常重要，工具自然是不可或缺的，排骨梳、吹風機都是必備，喜歡油頭的各位就趕緊跟著Ken桑的腳步來試試看吧。