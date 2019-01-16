2043年度代表色提前出爐！「死珊瑚」是海洋未來的顏色

編輯／Duke 圖／翻攝自Kristina Tietjen、The Raccoons、WEAR、Converse

2019年Pantone年度代表色「活珊瑚橘Living Coral」既鮮艷又活潑，讓人聯想到隱身海底的珊瑚礁，雖然這是個帶有正面意義的亮麗色彩，卻不可否認因人為破壞所造成「珊瑚白化」的生態隱憂，因此廣告團隊The Raccoons就發布了2043年代表色「死珊瑚 Dead Coral」，希望喚起大眾對海洋生態保護的重視。

相對於活珊瑚橘，白化後奄奄一息的「死珊瑚Dead Coral」毫無生氣，而最近的科學研究顯示，2043年開始珊瑚礁將迅速衰弱，大量珊瑚白化，且沒有任何挽救的辦法，雖然The Raccoons因此將「死珊瑚」訂為2043年年度代表色，但其實是要呼籲大眾從現在開始重視珊瑚白化的議題，千萬別讓死珊瑚色成真。

其實，「死珊瑚Dead Coral」就是人們常說的裸色調，比卡其色再淺一些些，是個日常、好搭配的秋冬色，在寒冬中搭配一件裸色大衣，或是卡其偏淺的亞麻帆布鞋，都能讓人有溫暖的感覺，但看到死珊瑚色成真還是人們最不樂見的，從避免擦對海洋有害的防曬油開始，你也能為生態保護盡一份心力。

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