本土劇女神「曾莞婷」凍齡8大招　跟精緻澱粉說NO、睡前抬腿到麻掉為止

本土劇女神曾莞婷除了演技好，私底下更是保養達人，已經36歲的她，皮膚不僅水嫩Q彈，身材更是玲瓏有致，完全就是少女啊！這到底怎麼辦到的呢？讓儂編帶你一起看看我們女神保持永遠18歲的秘密吧～

1.跟精緻澱粉類食物說NO！

像是麵包、白米、一般的麵食、糕點、精緻糖類（砂糖、果糖）…等等都是精緻澱粉類食物，這些曾莞婷能不吃就不出，而她早起一定一杯溫熱豆漿幫助補充蛋白質。養成每天必量體重的她，只要發現體重有點失控，就開始進行「緊急瘦身早餐食譜」，早餐只吃豆漿、2顆水煮蛋、1根香蕉，這樣吃直到體重恢復為止，想快速瘦下來的人不妨試試看！

2.天天補充膠原蛋白、蛋白質，Q彈少女肌這樣來！

除了養成良好且規律的健身習慣，曾莞婷也相當重視飲食，如此一來才可以保持身體的完美曲線。除了每天早上定期會吃的保健食品以及可補充蛋白質的溫熱豆漿外，她更是愛上擁有豐富膠原蛋白的「雞睪丸」，搭配麵線吃更美味！而富含膠原蛋白的食物其實很好找，像是豬皮、牛筋、雞爪、雞翅、雞屁股、魚皮、魚翅、魚肚等都富含膠原蛋白，咀嚼時Q勁十足，容易讓人忍不住一口接一口吃！

3.吃飯速度放慢，以增加飽足感

她也不停強調吃東西一定要「細嚼慢嚥」，每次都要咀嚼15～20下才吞下，如此一來會更加有利於腸道的吸收，不會給腸胃增加負擔，也會減少對腸胃的傷害！此外，還能增加飽足感，以減少熱量的攝取。

4.洗澡時沖熱水＋按摩，以維持「漂亮胸型」

曾莞婷透露每天洗澡時會順便按摩胸部。她會特別將熱水在胸部部位停留久一點，並用手按摩胸部，不只可維持漂亮胸型，還可以自我檢視胸部健康狀況。

5.使用保養品不要吝嗇！用「眼霜」保養脖子

從脖紋很容易就透露女人年紀，因此她從25歲起，就養成了保養一定要擦好擦滿至脖子的習慣，「臉用什麼保養品，脖子就跟著一起擦。」而當感覺到脖子比較乾或有細紋時，她甚至將眼霜拿來擦脖子，用打圈按摩的方式加強脖子的滋潤度，保養真的要從年輕就顧好，千萬不要因為心疼而吝嗇你的保養品啊！

6.「局部打亮」讓妝容更逆齡

關於妝容的部分，曾莞婷表示過了30歲後，開始將眼妝畫淡，讓眼神更柔和。此外，她最注重的就是底妝的膚況，只要底妝是清透的，其他妝容再點綴，會讓整體妝容顯得更美。她曾透露，為了讓底妝看起來更逆齡有光澤，她會用珠光在額頭、下巴做局部打亮！

7.睡前抬腿，輕鬆擁有筆直仙女腿！

她曾說過，就算再累她都會將腿泡個5分鐘以消除水腫，再用乳液按摩腿，而睡前一定會抬腿半小時，抬法大概就是躺在床上時，讓腳貼著牆維持45度，至於要抬多久呢？就抬到你麻掉為止啦～～

8.用「呼拉圈」維持纖細腰

有少女腰線她在家時，會雙手合十舉高，邊搖呼拉圈，邊來回走動，如果怕沒有時間，看電視、敷面膜時就是讓自己做居家運動最好的時刻！一舉兩得多棒啊～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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