南韓大創又出招！迪士尼系列商品萌到讓人想全包

米奇90大壽許多品牌都跟上這波風潮，與米奇或迪士尼眾星聯名，每次出手都讓人想剁手的韓國大創也推出「迪士尼系列」，讓少女們又瘋狂了，即使不是迪士尼迷也想買，到底有那些超萌產品，請握緊你的錢包跟儂編一起看下去～

文具

對學生族而言最實用的商品，非文具莫屬，每天上課都用的到，不怕被媽媽唸「都買一堆垃圾回來」。迪士尼x文具類商品有，筆記本、印章、L夾、貼紙等，各種角色都有，無論你是誰的粉絲都能入手，而且每一款都可愛到讓人想直接結帳。

這個桌墊鋪在桌上，要儂編唸三個小時的書都可以～

生活用品

生活用品們穿上迪士尼的衣服，萌度直接提升九千九百九十九倍，就算放在家裡當擺設，我也願意，畢竟它們存在的本身就是療癒。這次推出的生活用品有很多，襪子、雨傘、抱枕、屁墊等，都是日常生活中會用到的東西。



這麼Q的雨傘，即是在霧濛濛的下雨天也能有好心情！

一次滿一對米奇米妮Couple頸枕，跟男友一起用，放閃也能放得很可愛～

大創一向以物美價廉，高CP值著稱，迪士尼系列商品，最貴不超過5000韓幣（約台幣150），就算找代購也很划算，大家快稱年終，剁手一波，犒賞自己一整年的辛勞。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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