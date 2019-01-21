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插畫家將「神奇寶貝」擬人化！傑尼龜變性感尤物、卡比獸成傻勁大男孩

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編輯／Duke　圖／翻攝自deviantart@tamtamdi

《POKÉMON名偵探皮卡丘》即將上映，片中將皮卡丘擬人化，毛茸茸的萌樣奪得許多粉絲歡心，但其實早在此之前，南韓插畫家Tamtamdi就模擬神奇寶貝幻化成人類的模樣，傑尼龜變成了海中的性感尤物，卡比獸更是一隻傻勁十足的大男孩呢！

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

皮卡丘的進化型態「雷丘」是黃中帶咖的可愛模樣，擬人化後變成一位穿著咖啡色裙裝、古銅膚色的古代少女，臉上的黃色腮紅能明顯辨認出她就是雷丘，身材還相當姣好呢！

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

看起來就像一灘爛泥的臭臭泥，經插畫家巧手改造後，竟成了一位披著紫色薄紗、引人遐想的性感尤物，給人相當神秘的感覺。

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

正電拍拍與負電拍拍這對可愛的神奇寶貝，擬人化後成了稚氣的南韓少女，散發著天真無邪的氣息。

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

可達鴨化成人形後還是擺脫不了笨拙的個性，頭上的三根毛成了沖天炮的髮型，腳上的蹼也讓人一看就知道是可達鴨的化身。

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

一向奸詐狡猾的喵喵，擬人化後竟成了可愛的小男孩，手裡看似數著鈔票，還是擺脫不了現實的個性呀！

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

插畫家竟將神奇寶貝的進化型態都擬人化了！傑尼龜從可愛的小女孩變成性感尤物及猛男，小火龍則是從小男孩變得越來越成熟了呢。

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

胖嘟嘟的卡比獸即使成了人樣還是少不了那份傻勁，懶懶的樣子看了就覺得溫暖～

▲神奇寶貝擬人化。（圖／翻攝自deviantart@tamtamdi）

伊布也是明星級的神奇寶貝，擬人化後變成可愛的日本學生妹，一頭咖啡色秀髮就跟他的尾巴一模一樣呢！

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關鍵字：

南韓, 插畫家, 神奇寶貝, 擬人, 傑尼龜, 卡比獸
fashion.net

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