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第一次約會千萬別問「喜不喜歡我」　4大地雷話題請避開

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▲約會,情侶。（圖／unsplash）

▲第一次約會要注意話題。（圖／pixabay、unsplash，以下同）

編輯／借借

或許你將在情人節迎來與某人的首次約會，世界上每個人的個性都不同，有時候，關心的點也很不一樣，但兩人在互有好感的狀況下，有些地雷話題還是不便說，如果你真的還想要有下次，最好收拾起你的好奇心態，因為無論雙方有多怪多放得開，都不能否認首次約會最重要的就是「輕鬆的氣氛」。

▲兩性,男人,男女,工具人,交往,暖男,追求,友誼。（圖／翻攝自pixabay）

▲首次約會最重要的是輕鬆的氣氛。

不是有非常高比例的人，總是馬上能跟別人混熟，說話八面玲瓏，第一次的約會如果氣氛很好，大家感覺得很輕鬆愉快，整個方向就容易導入正向的結果，或許你急於想知道這個人是否適合你，亦或你不想浪費時間，但若對方符合你的要求，卻對你扣分不斷，在一起的機會也就更少。

▲▼情侶,夫妻,戀人,興趣,看書,讀書,約會,交往,浪漫。（示意圖／pixabay）

▲急於知道對方喜不喜歡你，通常都會欲速則不達。

「你喜不喜歡我」
在首次約會問出這個，絕對不會得到正確答案，對方也會因為跟你不熟，得到的應該都是一些客氣話，或是閃避的回答，真不懂幹嘛要問。

「上一段感情為何失敗」
除非你只想跟他當好朋友，不然這種問題只會讓對方激起警戒心，沒人想跟一個不熟（甚至還有點好感的對象）討論他的失敗，初次見面單刀直入的打探也不禮貌。

情侶,兩性,牽手,情人。（圖／Pixabay）

▲討論人生意義這種嚴肅話題，還是比較熟了之後再說。

「人生的意義是什麼」
這種無解卻又牽涉太多的問題，問了很不討好，畢竟他光想就要想半天，而且可能會被帶入嚴肅的議題中，第一次約會請讓氣氛輕鬆，不要這樣緊繃。

「薪水多少」
太市儈與現實的問題，留到之後再了解吧。

兩性專家表示，第一次約會氣氛最重要，話題最好在喜歡的事物上，像是家人、或者是旅行經驗等等，去過哪些咖啡廳或好吃的餐廳，也都是不錯的聊天話題。

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關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 約會, 首次約會, 第一次約會
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