經典「黃靴」怎麼搭？《新說唱》 Al Rocco 教你4招穿出嘻哈味

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說到最嘻哈的球鞋代表你腦袋可能出現許多選項，但如果是靴子，那非 Timberland 經典的 6 吋黃靴莫屬，從早期的 Biggie 、 Tupac 等 OG 級饒舌歌手就在穿著耐操、耐磨的 Timberland 黃靴，宛如成為嘻哈頭的標配，而今年又正逢它誕生 45 週年，絕對是接下來秋冬的必備鞋履，如果還不知道怎麼搭？那不妨參考說唱歌手 Al Rocco 的經典黃靴穿搭，看他如何將 Timberland 經典黃靴穿出時尚又不缺嘻哈味！

Look_1：白 Tee + 淺色丹寧褲

最純的嘻哈穿搭絕對少不了簡單的白 Tee 和淺色牛仔褲，不想穿太寬鬆的褲款的話，可以跟 Al Rocco 一樣搭窄版，並將褲管塞入黃靴之中，整理乾淨俐落又不失嘻哈感。

Look_2：棒球衫 + 淺色丹寧褲

嘻哈少不了一些運動元素，除了上述的白 Tee + 淺色丹寧褲之外，外面可在加件棒球衫，增加嘻哈味之外也打造出層次感。

Look_3：灰色衛衣 + 淺色丹寧褲

灰色的 Sweatshirt 也一直是嘻哈必備經典單品，加上淺色丹寧褲之後，整體配色協調外，還帶有老嘻哈味，絕對是秋冬最佳 Look 。

Look_4：MA-1 外套 + 深色窄褲





秋冬必備的單品少不了的 MA-1 外套，不管增加穿搭的豐富度或是防寒絕對都是首選，配上黃靴之後，絕對是經典乘上經典的秋冬 Look 。

看完是不是很想穿上 Timberland 經典黃靴，帥一波了呢？今年秋冬就不妨就參考一下 Al Rocco 的穿搭示範吧！

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