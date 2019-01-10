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吳亦凡、Jennie最愛墨鏡　Gentle Monster全台首店在微風南山

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來自南韓的知名墨鏡品牌 Gentle Monster，除了受到南韓藝人推崇之外，將品牌推往國際之後也相當受歐美明星、模特兒們的歡迎，Gentle Monster 不僅鏡框戴上很修飾臉型，且近期推出的造型越來越多元，讓傳統抵抗紫外線的墨鏡轉換成時尚的搭配配件！Gentle Monster 前陣子更相中 WINNER 成員宋旻浩的藝術才華，聯合舉辦藝術展覽。

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而 Gentle Monster 似乎更深受 YG 藝人的愛戴？不僅師妹團 BLACKPINK 中成員 Jennie 與 Lisa 愛用，連舞者「雙權兄弟」也是愛好者呢！

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當然，Gentle Monster 也有出一些比較清淡的口味，像 Jennie 這款金邊眼鏡就非常百搭！設計上也很符合東方人的鼻樑，也是因為如此才這麼受亞洲人推崇吧！？

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其中人氣暴漲的原因之一也是因他們的設計實在太前衛，戴上去之後氣勢非凡，不過這些樣貌獨特的眼鏡真的不是一般人能夠駕馭的，像近期新出的有點像 CD 光碟型的墨鏡，好好奇到底有誰會買耶？

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全球知名的 ICON 們都難抵 Gentle Monster 的魅力，超模和大咖明星們也紛紛戴上他們家的墨鏡，享譽國際的吳亦凡同樣也是 Gentle Monster 的粉絲！

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image via/bellahadid

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然而，Gentle Monster 近日首度來到台灣開設專櫃，地點就選在微風南山 1F，其中店面的設計也充滿前衛設計感的裝置藝術，喜歡的朋友們別錯過啦，趕快手刀出門逛一波了！

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※本文由COOL-STYLE 潮流生活網雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

COOL-STYLE 潮流生活網, GENTLE MONSTER, 微風南山
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