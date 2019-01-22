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2019正夯「精靈冰藍色」美到窒息　女神卡卡、凱莉珍娜都染了

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踏入 2019 年，是時候染髮轉換髮色，讓新一年有個新開始！還沒想好要染什麼新髮色的你，不妨參看女神卡卡Lady Gaga 和 Kylie Jenner 的最新冰藍髮色，在冬日來個超酷造型！

女神卡卡Lady Gaga現身金球獎的紅毯時，著時讓大家到抽了一口冷氣，因為也太美了吧！她把冰藍的髮色調整更淡，層次也更為明顯，剛好完美搭配禮服的顏色，整個人仙氣逼人呀！

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

而Lady Gaga 為美國賭城拉斯維加斯舉行一連 26 場《Enigma》演唱會揭開序幕，全場滿座之外，更獲多位巨星捧場，例如樂壇天后 凱蒂佩芮Katy Perry 跟男友奧蘭多布魯Orland Bloom 一起到場，連「鷹眼」Jeremy Renner 等明星也專程來欣賞！

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

為了是次演唱會，Lady Gaga 的造型團隊施展出渾身解數，除了以火紅 MV 啓發製作不同歌衫造型外，Lady Gaga 更染上全新冰藍髮色，予人眼前一亮的感覺，剛染的髮色比較飽和，是另一種完全不同的感覺。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

Lady Gaga這頭冰藍髮色可謂瘋狂髮色的極致，能均勻上色兼具迷人的光澤感，已經非常矚目！再配她一向強烈的眼眉和貓眼線，以及鮮橙色唇妝， 天后的霸氣效果出眾，相信唯有Lady Gaga才能輕鬆駕馭得到！

即使換上另一造型，Gaga 依然保留冰藍髮色，在瘋狂搖擺下更顯冷酷有型！Gaga 在長髮上套上短假髮，同時在髮頂上噴上冰藍色 Highlight，如此俐落的髮型跟一身性感衣著互相輝映，猶如女皇登場一樣，叫人一見難忘！

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

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▲髮色。（圖／翻攝自IG）

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▲髮色。（圖／翻攝自IG）

說到髮色怎麼能錯過少女髮色指標性人物美國名媛 Kylie Jenner，在 2018 的新聞曝光率可謂從沒停過！她先以 20 歲之齡未婚產女，再大大擴展她的同名化妝品牌 Kylie Cosmetics ，年尾還登上福布斯美國富豪榜第五位！這位年輕媽媽的前途真箇無可限量。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

別忘了還有曾經風靡一時的超夢幻粉紅髮色，那時後可昰引起一波潮流呢！Kylie Jenner 的妝容和髮型一向是年輕人的潮流指標，自從她在萬聖節以一頭金髮扮 Barbie 公仔後，便一直保留金色髮色，粉絲都在期待她的新髮型會有甚麼新點子。

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

Kylie Jenner 首先剪掉一把長髮，分成兩個層次的 Long Bob，令她看上來更年輕有活力，更符合她的真實年紀 —— 畢竟她只有 21 歲而已！

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

就在 2018 的最後一天，Kylie Jenner 終於在 IG 發佈了最新圖片，她將一頭霧面的冰藍髮色隨意抓到一邊，擺出慵懶的姿態，瞬即獲大量粉絲讚好，至今累積了超過百萬個 likes！

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

踏入 2019 年的第一天，Kylie Jenner 稍為將冰藍色的髮型來一點變化——先夾鬈後再束成高馬尾，任由鬈曲的髮絲垂落，性感撩人，當然，超低胸的衣著也應記一功！

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

看來 Kylie Jenner 真的十分喜歡這個冰藍髮色！看她一連拍下多個 IG Story，就知道她有多愛這個酷感強烈的髮色了！尚在掙扎染髮的女生們，不妨考慮一下這個能令膚色顯白的冰藍髮色，不過記得做好染後保養，以免給人是假髮的錯覺！

▲髮色。（圖／翻攝自IG）

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▲髮色。（圖／翻攝自IG）

文／柯夢波丹　圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 2019, 仙氣, 髮色, 精靈冰藍色
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