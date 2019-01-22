2019正夯「精靈冰藍色」美到窒息　女神卡卡、凱莉珍娜都染了

踏入 2019 年，是時候染髮轉換髮色，讓新一年有個新開始！還沒想好要染什麼新髮色的你，不妨參看女神卡卡Lady Gaga 和 Kylie Jenner 的最新冰藍髮色，在冬日來個超酷造型！

女神卡卡Lady Gaga現身金球獎的紅毯時，著時讓大家到抽了一口冷氣，因為也太美了吧！她把冰藍的髮色調整更淡，層次也更為明顯，剛好完美搭配禮服的顏色，整個人仙氣逼人呀！

而Lady Gaga 為美國賭城拉斯維加斯舉行一連 26 場《Enigma》演唱會揭開序幕，全場滿座之外，更獲多位巨星捧場，例如樂壇天后 凱蒂佩芮Katy Perry 跟男友奧蘭多布魯Orland Bloom 一起到場，連「鷹眼」Jeremy Renner 等明星也專程來欣賞！

為了是次演唱會，Lady Gaga 的造型團隊施展出渾身解數，除了以火紅 MV 啓發製作不同歌衫造型外，Lady Gaga 更染上全新冰藍髮色，予人眼前一亮的感覺，剛染的髮色比較飽和，是另一種完全不同的感覺。

Lady Gaga這頭冰藍髮色可謂瘋狂髮色的極致，能均勻上色兼具迷人的光澤感，已經非常矚目！再配她一向強烈的眼眉和貓眼線，以及鮮橙色唇妝， 天后的霸氣效果出眾，相信唯有Lady Gaga才能輕鬆駕馭得到！

即使換上另一造型，Gaga 依然保留冰藍髮色，在瘋狂搖擺下更顯冷酷有型！Gaga 在長髮上套上短假髮，同時在髮頂上噴上冰藍色 Highlight，如此俐落的髮型跟一身性感衣著互相輝映，猶如女皇登場一樣，叫人一見難忘！

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說到髮色怎麼能錯過少女髮色指標性人物美國名媛 Kylie Jenner，在 2018 的新聞曝光率可謂從沒停過！她先以 20 歲之齡未婚產女，再大大擴展她的同名化妝品牌 Kylie Cosmetics ，年尾還登上福布斯美國富豪榜第五位！這位年輕媽媽的前途真箇無可限量。

別忘了還有曾經風靡一時的超夢幻粉紅髮色，那時後可昰引起一波潮流呢！Kylie Jenner 的妝容和髮型一向是年輕人的潮流指標，自從她在萬聖節以一頭金髮扮 Barbie 公仔後，便一直保留金色髮色，粉絲都在期待她的新髮型會有甚麼新點子。

Kylie Jenner 首先剪掉一把長髮，分成兩個層次的 Long Bob，令她看上來更年輕有活力，更符合她的真實年紀 —— 畢竟她只有 21 歲而已！

就在 2018 的最後一天，Kylie Jenner 終於在 IG 發佈了最新圖片，她將一頭霧面的冰藍髮色隨意抓到一邊，擺出慵懶的姿態，瞬即獲大量粉絲讚好，至今累積了超過百萬個 likes！

踏入 2019 年的第一天，Kylie Jenner 稍為將冰藍色的髮型來一點變化——先夾鬈後再束成高馬尾，任由鬈曲的髮絲垂落，性感撩人，當然，超低胸的衣著也應記一功！

看來 Kylie Jenner 真的十分喜歡這個冰藍髮色！看她一連拍下多個 IG Story，就知道她有多愛這個酷感強烈的髮色了！尚在掙扎染髮的女生們，不妨考慮一下這個能令膚色顯白的冰藍髮色，不過記得做好染後保養，以免給人是假髮的錯覺！

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文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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