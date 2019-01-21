12星座如何實現夢想？牡羊學會接受失敗、天秤愛自己最重要

在新的一年開始，來看看12星座，要如何創造或實現自己的夢想！

牡羊座：懂得接受失敗，夢想將更靠近

牡羊座的能量，代表戰神，但很多時候這個戰神，並沒有從戰敗中有所學習，只是因為感覺失敗了，而更想去征服那個人事物。許多時候，牡羊座不喜歡失敗，他們以為失敗是很丟臉窩囊的一件事，但也因此，為了防止不要失敗，反而不再去碰觸那個曾經失敗的點。偏偏沒去看到，失敗與成功其實是在同一個層面的。對牡羊座來說，必須願意經驗失敗，也才能擁有成功，因為它們只是一個過程，並非結果。而這樣的過程都同等需要體驗與從中學習。從這個月份開始，牡羊座可以實現夢想的關鍵就是學習中立的來看待失敗與成功，才有個機會可以學習到東西，而來創造自己夢想中所要的生活。何謂勝不驕敗不餒，是牡羊座的實現夢想準則。

開運小物：鑲有紫色石頭的手環，代表內斂與智慧

適合活動：登山

金牛座：重視內在自我價值的提升，與累積金錢是同等重要

金牛座在12星座中代表累積，如同房子的地基一般，需要非常穩固，才能鞏固房子良好的基礎。對於金牛座來說，夢想的實現是要非常具體的，例如賺到多少錢，可以過什麼樣的生活，可以住什麼樣的房子，這些都很重要。但如果只是一昧的去看這些部分，但忘了這些物質的背後所代表的意義為何時，累到某個層度時，很容易對這些原本具體的夢想失去了熱情與動力。因此金牛座可以去思考的是，房子對自己而言為什麼這麼重要，有的人很認真要有個房子，但真正要的是歸屬感，與回到內心之家的感覺。有的人要車子，或許是因為可以駕著車感到成就或是自由。每個金牛都需要去看到這些背後的意義多麼重要。因為一個外在的物質可以沒有任何意義，而是人把自己認為重要的意義放到這個東西上面，才會有創造力。這也是金牛在實現夢想的過程中，需要認真去探索的。

開運小物：心靈書籍

適合活動：閱讀與獨處

雙子座：不拖延，專注自己所要，為自己下決定

雙子座很容易否定自己，每當看見自己所設的時間點到了，但夢想卻沒達成時，就開始自我責備，但或許雙子座花了太多的時間，在拖延上面，因為在一開始時，就把夢想如何實現的過程想的太複雜，反而失去焦點。當雙子座無法肯定自己時，最容易表現出來的樣子，就是詢問大家的想法，因為心裡太多的聲音無法整合，因此到最後無法好好表達，但又聽太多外在的聲音時，也會混亂，而把自己卡在中間。在實現夢想的過程，雙子座很重要的是要聽見自己內在的聲音，花時間去看自己所要，不用擔心外面的人的想法，或是該怎麼做才是好或不好。從1月開始，雙子座事業開始起飛，拋下那外在的形象，好好為自己衝刺很重要。那個腦子裡的矛盾的對話，才會消失。

開運小物：薰衣草精油

適合活動：精油按摩

巨蟹座：把自己放在重要的位置，重視自己所要

巨蟹座很容易去滿足別人的期待，長期下來也忘了重視自己要實現的夢想，但對巨蟹座來說，自己的夢想當然是重要的，身邊的人也一樣重要，如何在這兩者之間取得平衡呢？當你願意重視自己時，你會發現，你的夢想跟家人的期待其實是吻合的，他們只是用自己的方式來表達，希望你可以得到幸福和喜悅。而他們愛你，也會願意在你堅持執行自己夢想時，漸漸的學習如何支持你，並不會因此就不愛你。但往往巨蟹會以為自己的夢想會與家人被道而馳，所以陷入兩難的選擇。巨蟹座在一月開始，會發現面臨許多壓力，這些考驗，但在讓你學習專注創造自己的夢想，起伏的情緒，會因為自己的成長，而煙消雲散。

開運小物：行李箱

適合活動：與家人或伴侶出去旅行

獅子座：創造屬於自己的舞台，成就自己的偉大

獅子座天生有著領袖般的氣質，但也因為身為王者，很容易想要得到眾人的目光，而也容易迷失在眾人的目光中。獅子座要夢想實現，需要先征服這樣的慾望。當獅子座專注自己的夢想時，會發現自己已經在這條道路上了。因為獅子座並不是在實現夢想，而是在創造屬於自己夢想，而創造是關於一個過程，一種品質，而非要得到某種結論。當這樣時獅子座就會懂得，為什麼離開眾人的目光，活出自己的成就感的重要性。而當獅子座願意活出自己的成就感時，也意味著，他依然是鎂光燈聚集的焦點，但這不能影響他什麼。獅子的夢想，通常不會只有自己個人贏，而是喜歡大家一起創造多贏。也因此，當一個獅子懂得如何征服自己，那麼他愈會懂得如何成為一個領袖。

開運小物：T恤

適合活動：團體合作的相關活動

處女座：重視大方向，放下過多的完美

處女座喜歡實現生命的理念，而如何把抽象的概念，並具體實現於生活中，其實是處女座專精的，也因此很多處女座很有商業的腦袋。很多人會覺得處女座，過於吹毛求疵，但真正了解之後，會發現，他們對於自己的夢想一點都不馬虎，很少人可以做到像處女座這麼精細的地步。但有時因為這麼精細，而處女座就把自己搞得很累，因為他的工作很難有人勝任，因為這標準太難達成。但是實現生命的理念，有時是無法獨力完成的，因為那個願景其實很大，那麼處女座就要學習親力親為與單打獨鬥的區分在哪。當處女座懂得這樣的差別時，工作就會迎刃有餘，發現時間多了許多，而處女座依然不會閒著，他會繼續為著自己的理念打拼，繼續到下一個階段。

開運小物：舒服的枕頭

適合活動：靜心活動，例如書法。

天秤座：學習自私，也是一種愛自己

對天秤座來說，實現自己的夢想，要先懂得自私。這裡說的自私並不是關於沒有同理心或是不把別人當一回事。而是要對自己有同理心，把自己的想法當一回事。因為如果連天秤座的你都不願意去看自己要什麼，那別人如何來尊重你要的是什麼呢？天秤座掌管了人際關係中的和諧與美好，這也變成了天秤做的功課，也因此很容易在與人相處時，跟自己失衡。但其實天秤座骨子裡個性是硬派的，對於自己的夢想有個堅持，他只要想到之後要得到自己所要的，就會跟現實生活有所妥協，有時覺得委屈，當水到渠成時，他的內心會為自己感動，之前的委屈不平衡，也都煙消雲散，只要天秤座在人際的部分拿捏得恰當，就會有許多人從旁協助，來幫助天秤做完成夢想。

開運小物：美食

適合活動：烹飪或聚餐

天蠍座：夢想的實現 來自於權益間的衡量

天蠍座很懂得謀略，深思熟慮是他們的人格特質之一，有的人會覺得天蠍座工於心計，但這樣的心機卻也幫助天蠍座可以達成自己所要。他們表面看似對自己所要不急不徐，當天蠍開始學習如何面向的思考，而非只是思考一個點或線時，他們會在最讓人不注意之時，已經完成自己現階段的目標，而進行到下個部分了。有時候他們知道很多事情急不得，太多的著急無法冷靜思考，也因此腦中會有個周詳的藍圖，這藍圖是在幫助自己如何達成夢想的重要步驟。而天蠍座的夢想通常都會與愛情有關，他們喜歡與伴侶共享夢想，但也不允許別人踩到他的界線，這中間如何拿捏，只有天蠍自己清楚。

開運小物：純金飾品

適合活動：好的睡眠

射手座：按部就班，恆心與毅力

射手座特別容易給自己的夢想設下一個高標準，但這樣時就容易覺得自己無法達成。事實上當然可以達成，但射手需要願意經驗某些考驗，就是放下喜歡不喜歡的起伏，這些來來去去的感覺，很容易主導射手，讓射手座失去鬥志與熱情。學習按部就班的完成每個環節，而非要一步登天。射手座具有專業與智慧的特質，他們可以成為某個領域的大師，在還沒成為大師前，要願意不斷的與身邊的老師學習，從中可以修正自己許多的態度，繼續進行自己的夢想。在實現夢想的過程中，射手也要學習放下比較和計較，這些優越感或自卑感，都是讓自己陷入階級高低的侷限而已，反而阻止夢想的前進。當射手非常專心的提升自己專業時，要懂得展現自己的能力，這樣也有機會可以從一個旁觀者來看看自己努力到哪兒，當射手願意這樣時，就離自己的夢想不遠了。

開運小物：休閒鞋

適合活動：專業上的進修

魔羯座：放下繁瑣的步驟，大步往前邁進

魔羯座隱藏著一顆柔軟容易受傷的心，也因此外表會看起來剛硬不知變通，這只是魔羯座一種自我保護的習慣。這些繁瑣的步驟，也是魔羯自我保護的行為之一，但魔羯座要實現夢想，需要拋棄這些刻板，讓自己可以大方一些，才能有新的遠見出現，這個大方是關於一種態度，不拘泥小細節，但仍保有細膩的心。魔羯座很容易被生活的瑣事，沖淡對夢想的熱情，但是當他願意對自己好一點，願意放下那些過於瑣碎時，那個夢想就會清晰可見。魔羯座喜歡工作，因此他在選擇什麼樣的工作，是很重要的。因為這會跟自己的夢想連結，當魔羯抱著只是工作的心在賺錢，那麼腦袋就會是死沉的；但是魔羯座願意選擇做自己喜歡的事，創造自己的夢想來工作，那麼內在的柔軟就會發揮出來，創意的生活也會隨之而來。

開運小物：有質感的皮夾

適合活動：看勵志電影

水瓶座：具體的落實與堅持

水瓶座的思考模式，就如同他的基因一樣，不屬於循規蹈矩，沒有任何的邏輯可言。有時他會很開心瘋狂，有時又陷入憤怒或憂鬱，但又一下子好像又沒事了，你問他怎麼了，很有可能回答的淡如雲煙，有充滿至理名言。也因此，水瓶座很難搞定自己的夢想，因為他會換很多種方法，一下子這樣，一下子想那樣，有時要繞好幾個彎，才有個夢想雛形出來。但一旦他找到屬於自己的方法，就陷入無可自拔的認真。誰說這樣不行呢？只要是可以行得通的，什麼樣的方式都可行。因為水瓶的夢想是抽象的，並不是具體的，他的夢想會跟實現一種生活的理想境界有關，而水瓶座需要學習的是，要在地球實現夢想，也需要懂得落實與穩定。

開運小物：民族風飾品

適合活動：文藝活動

雙魚座：夢境與現實要懂得區分

對雙魚座來說，夢想可能就是腦子裡面不斷的想，在心裡去感覺，卻沒有實際的在生活中進行。但夢想對雙魚座來說是非常重要的，因為沒有內心的夢，就沒有生活的浪漫，這也是雙魚座為什麼常無法實現夢想的原因。要雙魚座學習如何把浪漫的夢想，在生活中實現，在很多的時候，會變成了一種投射，例如崇拜偶像，或是沉迷某些活動，但雙魚座自身知道自己是這樣的，但不認為這有任何的問題。但是當夢想一直無法具體實現於生活時，雙魚就容易變成了電影劇本中的受害者角色，覺得自己不斷的犧牲卻沒換來自己所要。雙魚需要主動的為自己去經營夢想，而不是帶著等待的心去夢那個以為無法實現的夢想，當雙魚願意為自己主動出擊，會發現自己的身心才能和諧一致，而不是常呈現分離的狀態。

開運小物：筆記本

適合活動：進修與接觸大自然

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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