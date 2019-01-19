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158cm太妍穿出身高170cm的大長腿　辣露絕對領域更性感

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▲太妍,。（圖／翻攝自金泰妍吧官方微博）

▲太妍日前現身機場的時尚穿搭。（圖／翻攝自金泰妍吧官方微博）

文／Squid

少女時代成員太妍最近現身機場，只見她身穿一件白色圓領T恤，底下直接就套上過膝靴，展現出絕對領域，不但讓腿看起來更長，甚至也展現出些微的性感，外面再罩上簡單的小熊感毛絨外套，就簡約又潮流。

太妍這次現身南韓機場，整體穿搭簡約又時尚，她挑選了南韓品牌InstantFunk的白色圓領上衣，身材嬌小的她靠著158公分的身高，讓圓領上衣直接變成裙子，底下搭配簡約的小短褲藏在裡面，讓上半身瞬間變短、下半身看起來更加纖長，身高直接變成170公分，整體比例都展現出纖長完美。

▲太妍,。（圖／翻攝自金泰妍吧官方微博）

▲太妍手上拿的小熊軟糖，跟身上的小熊感外套有呼應。（圖／翻攝自金泰妍吧官方微博）

在靴款的挑選上，避免天氣過冷以及下半身太過清涼，因此太妍挑選了今年秋冬非常流行的過膝靴，黑色的高跟款式不但讓她整體比例變得更好，甚至還能讓腿看起來纖長又顯瘦，能夠修飾腿的比例，同時又不會過於清涼、注重保暖。

另外雖然簡約穿搭，在外套上也可以發現太妍選了今年秋冬很流行的小熊感毛絨的材質，長版的大衣剛好遮住絕對領域的大腿，同時擁有防風的效果，相當厲害，也很保暖，這種材質不但穿起來舒適，也很適合街拍，難怪走在流行尖端。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

太妍, InstantFunk, 日韓穿搭, 日韓時尚
fashion.net

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