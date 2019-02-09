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情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

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▲▼LULU GUINNESS 2019情人節。（圖／LULU GUINNESS提供、翻攝LULU GUINNESS官網）

▲情人節近在眼前，今年各大品牌紛紛圍繞在愛心元素上，推出許多超可愛設計。（圖／LULU GUINNESS提供）

記者張妤瑄／台北報導　圖／各品牌提供

2月14日又要到了，還在煩惱要送什麼禮物嗎？包括LOUIS VUITTON（LV，路易威登）、寶格麗（BVLGARI）等品牌今年紛紛以「愛心」為發想，推出情人節限定系列商品，心形元素充斥其中，超適合害羞開口說愛的人，送上禮物就象徵無盡心意啦！

▲2019情人節。（圖／LV、LULU GUINNESS提供）

▲各家紛紛以愛心為元素當作主要設計。（圖／LV、LULU GUINNESS提供

【萬元有找】

1.CHARLES＆KEITH心形鞋底球鞋，售價NT$1,790元。

▲▼CHARLES＆KEITH 2019情人節。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

2.CHARLES＆KEITH心形細跟涼鞋，售價NT$1,790元。

▲▼CHARLES＆KEITH 2019情人節。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

3.CHARLES＆KEITH心型提柄手提包，售價NT$1,990元。

▲▼CHARLES＆KEITH 2019情人節。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

4.CHARLES＆KEITH心型手提托特包，售價NT$2,190元。

▲▼CHARLES＆KEITH 2019情人節。（圖／CHARLES＆KEITH提供）

5.COMME des GARÇONSＸFilip Pagowski PLAY系列雙袖單心長袖T-Shirt，售價NT$4,200元～4,500元。

▲▼COMME des GARCONS 2019情人節。（圖／團團提供）

6.COMME des GARÇONSＸFilip Pagowski PLAY系列雙袖多心長袖T-Shirt，售價NT$4,200元～4,500元。

▲▼COMME des GARCONS 2019情人節。（圖／團團提供）

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【萬元以上】

1.LULU GUINNESS心心相印肩背包，售價NT$12,800元。

▲▼LULU GUINNESS 2019情人節。（圖／LULU GUINNESS提供、翻攝LULU GUINNESS官網）

2.寶格麗（BVLGARI）SERPENTI FOREVER ELECTRO LOVE洋紅碧玉色小牛皮手鐲，售價NT$12,900元。

▲▼寶格麗2019情人節。（圖／BVLGARI提供）

3.寶格麗SERPENTI FOREVER ELECTRO LOVE肩背包，售價NT$71,900元。

▲▼寶格麗2019情人節。（圖／BVLGARI提供）

4.LOUIS VUITTON（LV，路易威登）NEW WAVE 心形LOVE LOCK手袋，售價NT$76,500元。

▲▼LV 2019情人節。（圖／LOUIS VUITTON提供）

5.LOUIS VUITTON NEW WAVE LOVE LOCK手袋，售價NT$94,500元。

▲▼LV 2019情人節。（圖／LOUIS VUITTON提供）

關鍵字：

情人節, 2019情人節, LOUIS VUITTON, LV, 路易威登, 寶格麗, BVLGARI, CdG, COMME des GARCONS, COMME des GARÇONS, Filip Pagowski, CHARLES＆KEITH, 小CK, LULU GUINNESS
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