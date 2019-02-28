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每天聽到「你瘦了」就能減肥成功？心理學家證實：真的有效

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編輯／Ann

日本一個深夜節目「summers的神疑問」，專門收集觀眾的疑問，由主持人決定是否要驗證，需要的話就會找專家進行實驗，不需要就叫觀眾自己google找答案。

日前他們在節目上做了一項實驗，如果每天對想減肥的人說：「你瘦了？」會不會真的有減肥效果，聽起來很荒謬，卻是有心理學依據的。

▲減肥心理學。（圖／翻攝自pandora.tv）

▲日本節目針對「每天被說變瘦了，對減肥有沒有幫助」做了實驗。（圖／翻攝自pandora.tv，以下同）

節目中找來一位在居酒屋工作的女性，瀧川久美子28歲，單身。在實驗開始前體重是69.3公斤，節目安排了她的朋友以及居酒屋客人、員工共30人，每天輪流對她說她瘦了、臉變小變有光澤了。起初她聽到時反駁，卻在客人離開後，開始在意外表。

▲減肥心理學。（圖／翻攝自pandora.tv）

▲本次實驗對象，在居酒屋工作的瀧川久美子。

此外，根據瀧川久美子的家人所述，她是一個喜歡喝酒的人，卻在聽到有人說她瘦了之後，而開始戒酒。她本來也是不愛運動的人，平時的消遣就是蒸三溫暖、吃零食看漫畫，但到了實驗後期，她居然到健身房諮詢，並且做了5個小時的運動。

▲減肥心理學。（圖／翻攝自pandora.tv）

▲被說個性怠惰的瀧川久美子，在聽到有人說她變瘦之後開始去運動。

最後她成功在兩星期內，瘦了一公斤，連健身房教練都非常佩服，因為這需要很大的意志力，而促使這一切發生的源頭，還是那個「你瘦了」實驗，從結果來看，確實是有效的，那專家怎麼說呢？

▲減肥心理學。（圖／翻攝自pandora.tv）

▲經過兩周實驗，瀧川久美子瘦了一公斤整。

節目一開始，便找上心理學教授野口京子，她表示每天跟一個人說你瘦了，是真的會讓那個人瘦下來，原理來自於Stroke Effect。

▲減肥心理學。（圖／翻攝自pandora.tv）

▲聽到的話會影響思考，並進而影響人的行動。

當一個人不停聽到「你變瘦了」，會讓她與此相關的意識提高，也就是開始在意與身材、體重有關的事物，並漸漸相信自己真的瘦了。

▲減肥心理學。（圖／翻攝自pandora.tv）

▲每天聽到「你瘦了」，是真會讓人瘦下來。

而為了配合這個想法，人們更會做出相應的舉動，就像瀧川久美子突然戒酒、跑去健身房，因為認為自己瘦了而產生正面情緒，成為推動她減肥的動力之一。

在實驗結束後，節目拍到一直單身的瀧川久美子，開始和男性約會，果然體態變好連桃花都開了，想減肥的女孩不妨試試這個辦法吧！

▲減肥心理學。（圖／翻攝自pandora.tv）

▲節目當天也來到現場的瀧川久美子，整個人看上去氣色佳、體態也變好。

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關鍵字：

減肥, 醫生, 瘦身, 減重, 研究
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