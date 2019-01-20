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吵不贏就要分手、叫對方先道歉　情侶吵架時不能碰的4地雷

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▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自unsplash.com

一段感情有很多種結束的方式，但最可惜也最痛的，就是明明相愛卻無法走到最後。有時候，當你用錯的方法愛人，尤其在吵架時，可能就會將原本的愛消磨殆盡，慢慢的兩人就形同陌路了。

地雷＃１　在外人面前不給面子

情侶在吵架時，通常是不會看時間、場合的，但如果當下有家人或朋友時，要記得給對方面子，不管是要拉到旁邊講，或是回家後叫對方跪算盤（誤），都不要急著當下非要吵個輸贏，否則不僅容易讓現場氣氛變得尷尬，還可能會讓對方覺得難堪，反而更不願意跟你溝通。

▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

地雷＃２　你可不可以改一下！

情侶剛熱戀時，可以忽略對方所有的小缺點，但在激情褪去後，從前都能包容的壞習慣，現在卻成了一秒火大的原因，不管是吃東西發出聲音，又或是對方上完廁所馬桶蓋沒放好...。我們常常用「我是為你好」為理由，不斷要求對方改，但其實是出於自私，希望對方順應你舒服的方式做，久而久之，對方可能也會開始厭煩不斷嘮叨的你。

▲不愛的跡象。（圖／翻攝自unsplash.com）

地雷＃３　不管對錯，你先道歉！

「：你先道歉！」情侶吵架時總會希望對方先認錯，但如果每一次爭吵時，無論事情的對錯，就先聲奪人要對方道歉，這樣的處理方式不僅不會讓情況改善，反而會讓對方感到委屈，覺得不受尊重。如果不希望逼走對方，不如下次就好好主動認錯，化解尷尬的氣氛吧。

▲日本「睡眠常識」。（圖／翻攝自unsplash.com）

地雷＃４　吵不贏就說分手

這顆是最嚴重的地雷，如果想要一段長久的愛情，就不能用分手威脅對方！是的，在生氣時脾氣會非常難控制，但即便如此也不能輕易提分手，不只是吵完架後會後悔，更是因為這句話會傷透對方的心，讓對方覺得這段感情原來那麼脆弱，不然為何你能輕易說出？久了，對方可能就真的會放生這段感情。

▲日本「睡眠常識」。（圖／翻攝自unsplash.com）

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 女性, 感情, 兩性, 分手, 爭執, 吵架
fashion.net

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