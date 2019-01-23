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2019這4大星座要魯一整年！天蠍留戀舊人、水瓶剛萌芽就結束

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▲2019這4大星座要繼續魯一年。（圖／翻攝自unsplash）

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

2019年已經到來，大家最關心的應該就是感情能否開花結果了，不過有人歡喜就有人憂愁，很遺憾的告訴各位，以下4個星座2019桃花不會開，可能要再魯一年了！

水瓶座

水瓶座的各位其實常有桃花出現，也會在2019遇到心儀人選，不過水瓶們應該常常有無疾而終的感受，因為兩人的價值落差、越接觸越不懂對方，造成三分鐘熱度卻草草結局的慘狀。所以奉勸一句話，愛情這件事，就別再裝神秘了，喜歡就去追，不喜歡就別拖延，這樣才是對自己最好的辦法。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

雙子座

雙子座的單身，很多部分是源自自己的不確定，出現了還不錯的人，聊得也火熱，卻不懂得該不該繼續，或是如何繼續。他們的價值觀中，覺得感情不需要積極面對，順其自然就好，不過往往急死對方。並且這種順其自然，也會讓原本互相有好感的兩人，真的變成好朋友了。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

天蠍座

天蠍座在2019魯一整年的機會很高，其實天蠍擁有不錯的條件，也清楚自己在感情中該扮演什麼樣的角色。不過心思過於細膩，很難投入到下一段感情，總是想著過往的事物，被一切舊情舊人所影響，因此哪怕是碰見了不錯的對象，也會自卑起來，對新的感情缺乏再次投入的勇氣。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

處女座

處女座雖然對自己和工作都相當嚴格，不過愛情中還是抱有小女人小男人的一面，這樣的情緒會造成反差萌，吸引他人靠近你。不過前提是，要成功區隔工作和私生活，如果處女把所有時間都留給工作，那麼很遺憾，不太會有桃花出現，除非那個人走進你的生活，才會察覺你的魅力。

▲星座。（圖／翻攝自unsplash）

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關鍵字：

星座, 運勢, 愛情, 戀愛, 桃花, 2019
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