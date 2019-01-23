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The North Face紫標2019春夏系列　揉合復古元素男女裝都率性

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知名機能大牌「The North Face」和日本設計品牌「nanamica」於 2003 年共同合作的日線紫標系列（Purple Label），以美式公司經營但設計全由日本方操刀，成功地扭轉了大眾對於機能服飾不夠時髦的刻板印象外，也讓機能以更貼切的形式融入我們的日常穿搭之中，算是「The North Face」眾系列中最備受矚目且推崇的限定支線。

The North Face Purple Label 2019 春夏 Lookbook

品牌形象。（圖／The north face）

新的一年，「The North Face Purple Label 」也搶先預告了 2019 春夏型錄，延續先前的機能復古氛圍，這次的新品更充斥著休閒意象的服飾，像是 T-shirt、Hoodie、衛衣、經典運動外套及部分帽飾、包款配件等，並加入了有著復古意象的配色和拼接手法運用，正好呼應了春夏的活潑氣息。此系列預計在不久後將在「nanamica」門市和線上商店展開販售，有興趣的朋友們不妨多多留意官方進一步的販售資訊了。

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

品牌形象。（圖／The north face）

Photo : nanamica　Text : An

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關鍵字：

穿搭, The The North Face 紫標, 北臉, 紫標
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