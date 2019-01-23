The North Face紫標2019春夏系列　揉合復古元素男女裝都率性

知名機能大牌「The North Face」和日本設計品牌「nanamica」於 2003 年共同合作的日線紫標系列（Purple Label），以美式公司經營但設計全由日本方操刀，成功地扭轉了大眾對於機能服飾不夠時髦的刻板印象外，也讓機能以更貼切的形式融入我們的日常穿搭之中，算是「The North Face」眾系列中最備受矚目且推崇的限定支線。

The North Face Purple Label 2019 春夏 Lookbook

新的一年，「The North Face Purple Label 」也搶先預告了 2019 春夏型錄，延續先前的機能復古氛圍，這次的新品更充斥著休閒意象的服飾，像是 T-shirt、Hoodie、衛衣、經典運動外套及部分帽飾、包款配件等，並加入了有著復古意象的配色和拼接手法運用，正好呼應了春夏的活潑氣息。此系列預計在不久後將在「nanamica」門市和線上商店展開販售，有興趣的朋友們不妨多多留意官方進一步的販售資訊了。

Photo : nanamica Text : An

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