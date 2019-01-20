無印良品冬衣打6折　消費滿888元再贈「豬年三寶」

▲無印良品推冬衣6折促銷，左圖為喀什米爾披巾、右圖為保暖內衣。（圖／無印良品提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序進入小寒與大寒節氣，加上農曆新年即將來臨，看準添購冬衣的氣氛與需求，MUJI無印良品也針對旗下冬衣款式進行促銷，包括保暖內衣、喀什米爾披肩等均有特定6折優惠，男女裝則有滿額回饋，即日起單筆消費滿888元，再加贈應景的「豬年三寶」，包括紅包袋、春聯等都在內，讓你從容準備新年。

▲ 單筆消費滿888元限量贈品「福氣豬年3件組」。

農曆春節即將到來，MUJI無印良品在年前，針對過年保暖、旅遊等需要，提出「購新衣」、「佈新居」及「走春趣」三項提案，包括服飾衣物、家具收納及旅行用品，推出特定優惠，且即起至2／3止，單筆消費滿888元即可獲贈福氣豬年3件組，內含春節必備的紅包袋與豬年剪紙，還有豬年限定MY BAG布製購物袋，過節氣息滿滿。

▲喀什米爾披肩，售價1,980元。

▲男女棉混羊毛柔滑保暖內衣系列，售價590元。

關於冬季衣物，無印良品2／13前推出男女裝與童裝，消費滿2,000元即可現抵200元；男女棉混羊毛柔滑保暖內衣系列，單件售價590元，購買任2件享6折優惠；喀什米爾披肩單品原價1,980元，特價1,188元，推6折優惠。

▲鋼製羽毛二層式獨立筒沙發，售價22,200元至28,200元。

另即起至2／3止，鋼製沙發系列組合、PP收納系列任3件均可享9折優惠；空氣清淨機及集塵脫臭濾網組合原價16,400元，特價14,900元；四輪硬殼止滑拉桿箱系列，單品售價3,900元至8,500元，也可享9折特價。

▲四輪硬殼止滑拉桿箱系列，單品售價3,900元至8,500元。

▲PP收納系列，單價70元至2,400元。

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