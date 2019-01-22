今天上班就穿皮卡丘！《寶可夢》推聯名訂製襯衫　初代151隻小精靈印花任你挑選　

編輯／Ran 圖／翻攝自pokemon.co.jp、ポケモン公式YouTubeチャンネル

任天堂在2016年開發《精靈寶可夢 GO》手機遊戲後，讓寶可夢的熱潮席捲全球，還記得那陣子到哪都看得到有人在玩，不管男女老少都瘋狂！最近日本線上定制襯衫品牌「Original Stitch」與精靈寶可夢合作，推出「初代精靈寶可夢」原創印花，讓襯衫的選擇不再單調，還多了一份童趣。

「Original Stitch」是個可以在網路上訂製襯衫的品牌，不僅有400多種高品質面料可以挑選，還有多達10億種圖案可以搭配，除此之外，就連袖子，衣領，鈕扣，褶皺等都可以客製，讓你不用出門一間一間店的挑選，在家就能決定自己喜歡的襯衫樣式。

這次與寶可夢合作，總共推出151 種「初代精靈寶可夢」印花，如果你喜歡低調的款式，那麼可以將寶可夢元素加在領子、袖子的內側，或是胸前的口袋；如果是寶可夢的超級粉絲，那就來個滿版設計吧！讓所有人都對你露出羨慕的眼光。

pokemon官網這次公開了２０款寶可夢印花圖，不管是皮卡丘、呆呆獸或是暴鯉龍，全都變成超時尚、超有設計感的圖案，就算是大人也不怕穿起來太幼稚、太可愛喔！所以寶可夢迷們絕對不能錯過這次的聯名襯衫喔。

《精靈寶可夢》與 Original Stitch的聯名合作，將會在1／26～1／28限量發售，沒有搶到也不用難過，因為在2 月下旬後就會正式開放訂製嘍～一件的訂製價格為10000日幣（大約NT$2820），保存好還可以傳給子子孫孫呢。

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