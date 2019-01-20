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玫瑰控必收！ diptyque推出2019情人節限定系列

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▲▼diptyque情人節限定。（圖／品牌提供）

▲diptyque每年推出的玫瑰限定總是搶購一空。2019限量情人節香氛蠟燭 190g 售價2,450元（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

玫瑰之於愛戀,如同香氛之於diptyque,適逢情人節,diptyque將以各種形式的玫瑰為情侶帶來祝福,從香氛蠟燭到各款不同的型態的玫瑰精品,推出Collection Roses(玫瑰系列)。

▲▼diptyque情人節限定。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲diptyque特意為千葉玫瑰量身訂製裝飾圖案，以永恆的粉色點綴一點藍色。（圖／記者曾怡嘉攝）

此系列的集結了兩款調香界最負盛名的玫瑰品種:千葉玫瑰與大馬士革玫瑰。從各層次展現沁人心脾的氣息,從香氣到色澤,琳琅滿目的產品類型讓人愛不釋手。

▲▼diptyque情人節限定。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲ 杏黃、酡紅、橙橘、黛紫，還有淡淡的粉紫外表就如同大馬士革般馥郁。（圖／記者曾怡嘉攝）

diptyque是調香界中首次將千葉玫瑰用於製造香氛蠟燭的品牌,溫潤清雅且略帶香料的辛香，進而體驗來自格拉斯土壤的“自然質感”。而大馬士革玫瑰，聞起來濃烈馥郁，散發著大自然氣息，兩種玫瑰香調的蠟燭各具特色,可以單獨使用,也可同時點燃。

▲▼diptyque情人節限定。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲ 2019限量情人節玫瑰室內香氛蠟，售價2,000元。（圖／記者曾怡嘉攝）

整個系列都圍繞著玫瑰這以此展開,包含淡香水、室內香氛蠟、香氛紙、身體乳液、髮香噴霧......所有產品結合起來,彷彿一場玫瑰盛宴,展現兩種經典玫瑰的無窮魅力。

▲▼diptyque情人節限定。（圖／品牌提供）

▲diptyque帶來多種形式的玫瑰體驗,讓室內空間瀰漫著動人香氣。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

diptyque, 玫瑰, 情人節, 香水
fashion.net

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