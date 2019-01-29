分手後請冷靜！別對前任做5個舉動　騷擾對方朋友、計較錢

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在戀情結束後，我們都該學著放下，在未來的日子裡學著自我療傷，接著展開新的人生篇章。不論結束的理由或是誰先提，我們都該讓自己走的漂亮！當戀情結束後，避免對前任做出以下這５個舉動。

＃登入對方的帳號密碼

相信有不少情侶習慣與對方交換帳號密碼，像是FB、IG，甚至是定位系統等。但在分手後，不管有多想知道對方的行蹤、近況，也絕對不要再登入對方的帳密，不僅是尊重對方，也是讓自己不再沉浸於分手的痛苦。更何況，現在手機的防護系統非常嚴格，如果你執意要登入，對方的手機也會收到警告通知。

＃死纏爛打

分手很痛苦！但不斷的傳訊息，用匿名電話打給對方，甚至直接到公司、住家樓下賭人，這些都會使對方感受到極大的壓力與恐懼，不僅會讓對方更遠離你，自己還可能會變的更鑽牛角尖，走不出傷痛。

＃騷擾對方的朋友、家人

你們還在一起時，或許與對方的家人、朋友們互動都很好，但在分手後，記得要讓自己慢慢回歸到原本的朋友圈。騷擾對方的親朋好友，希望他們能幫你挽回這段戀情，這絕對不是個好方法！因為那樣做，不僅會讓自己變的更難堪，到頭來受傷的只會是自己。

＃威脅對方

分手後，太激烈的情緒與言語，只會造成對方的壓力。對於已經逝去的感情，用威脅的方式不僅不會好轉，對方可能還會覺得離開你是對的。在做出每一件偏激的事情前，要記得！不管對方還愛不愛，威脅對方絕對不是挽回的好方法；愛惜自己，在遇到下一任時才有力氣去愛。

＃分手後說錢更傷感情

最後，有很多情侶在一起時，兩人的錢幾乎都不分你我，但分手後，不管以前誰出的多、哪個東西是誰買的，都記得不要開口去討，因為這樣可能會讓別人覺得你很小氣、愛計較。另外，不斷進出對方的家時，只會讓自己更走不出來。

是的！分手很痛，但不管你是還愛著或是不服氣，都要讓自己漂亮的轉身。分手時，只有自己能讓自己走出來，給自己一些時間，在未來當你想起現在的勇敢，一定會為自己驕傲。

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