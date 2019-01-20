麥當勞的8個經典不能亡！網崩潰：芝麻冰炫風、大早餐也要停？

編輯／JJ 圖／翻攝自麥當勞、香港麥當勞

麥當勞近幾年不斷在下架長年銷售的產品，換上新口味，但是許多消費者不買單，認為還是那經典商品好吃啊！像是去年停賣的焦糖奶茶還有板烤雞腿堡，都是讓網友瘋狂懷念的品項，結果麥當勞近日又宣布，即將停賣熱可可、芝麻冰炫風等8種商品！看來大家懷念的味道又要多幾種了～

《麥當勞停售網友崩潰商品》

＃熱巧克力

上週麥當勞無預警的下架了熱巧克力，讓很多民眾都超錯愕，原來熱巧克力因銷售不如預期，將依各餐廳供貨情形陸續停止販售，但沒有確定全面停供時間。

＃焦糖奶茶

那時候很多人早餐都習慣搭配焦糖奶茶，一停止販賣就引起軒然大波，有人到麥當勞店裡大鬧要經理出來：「不喝焦糖奶茶我沒辦法上班！不賣我就要客訴！」，誇張的還不只這個，甚至有大批的焦糖奶茶擁護者，在FB上成立「焦糖奶茶自救會」像麥當勞喊話呢。

＃奶昔

從1984年就開始販賣的奶昔是許多人心中的回憶，炎熱的夏天來杯沁涼的奶昔超消暑的啊！還有香草、草莓跟巧克力三種口味，每個口味也各有喜歡的粉絲，不過後來隨著新產品推出銷量就下降了，機器也必須汰舊換新，但是不符成本的考量，最後只能下架。

＃板烤雞腿堡

板烤雞腿堡也是很多人的愛，尤其是那雞腿肉還有燒烤醬汁，停售消息一出民眾一片哀號。

＃照燒豬肉堡

有許多網友異口同聲的說照燒豬堡是麥當勞史上推出過最好吃的漢堡，鹹甜鹹甜的味道配上清爽的萵苣，同樣懷念的朋友們不要太絕望，日本還有賣喔！

＃貝果

好幾年前麥當勞也曾推出了貝果系列的早餐，雖然份量不大但是有嚼勁的口感才是大家喜歡的原因，有網友分享，在媽媽的包包裡發現了陳年的麥當勞紙袋，裡面裝了一個變成石頭的貝果，還有將近10年前的發票！

＃10點後大薯買一送一

相信很多人喜歡吃麥當勞也跟薯條有關係吧！有時候就是很想吃，沒有特別的原因，之前麥當勞也有做過夜貓們專屬的活動，晚上10點後大薯就買一送一，那時候有多少人的宵夜都是衝著這個而來啊～

＃99、109套餐

物價年年上漲，麥當勞當然也不例外，其實對於愛吃速食的民眾來說，真正讓人懷念卻也真正回不去的，是價錢啊！想當年99塊還能買到一個漢堡薯條飲料套餐呢。

《1月23日即將停售，快去吃！》

即將停售的商品有柳橙酷蘇打、漂浮系列（汽水／紅茶／柳橙酷蘇打）、芝麻聖代、芝麻冰炫風、美式冰咖啡、好時光大早餐、好享受大早餐以及BBQ嫩雞翅，快趁停賣之前再去品嘗一次吧！

＃芝麻聖代、芝麻冰炫風

麥當勞的聖代、冰炫風曾經推出過這麼多種口味，「芝麻」口味後來變成常態商品也有他的原因，那就是因為大家喜歡吃啊，但是芝麻系列卻即將要停賣了，網友們肯定又要崩潰了。

＃好時光大早餐、好享受大早餐

大早餐系列內容都超豐富，分量很足，許多男生都會點這個，網友表示如果停售大早餐，以後都要點兩份才會飽了。

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