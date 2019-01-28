3種「腰帶穿搭法」學起來！造型有層次、告別水桶身材

冬天到了，除了各種外套、大衣、針織毛衣等保暖衣物，紛紛終於可從衣櫃拿出來穿上。但，難道為了只能暖和身體、不感冒，女孩們就只能選擇穿上厚大衣，又或是宛如米奇林輪胎上身的羽絨衣等諸如此類，難與時髦度掛鉤的單品嗎？

冬天究竟要如何兼具風度與溫度？從時裝伸展台趨勢到場外街拍的時尚潮人，不論你是長大衣、風衣，還是今年冬天很流行將大圍巾攤開當成上衣穿，就算寒冬包緊緊，你只需要一條「腰帶」就能完美修飾出妳的S身形！

不需贅言、直接看圖說故事，以下就來為讀者們整理出幾張型人「冬裝＋腰帶」街拍照，讓大家在冬天也能好好運用腰帶，讓穿搭上多一番造型層次的風格範吧！

只需一條「腰帶」，馬上向Oversize毛衣告別臃腫

今年很流行的Oversize毛衣，一般人穿上總會擔心怕整個人像吹飽的氣球，變得臃腫，但毛衣不一定非要塞進褲腰才能顯腿長，其實你可直接繫上一條腰帶，裝飾點綴整體感的同時，還能藉此提高腰線、突顯小蠻腰，提升造型精緻度。

在大衣外套緊緊綁上「腰帶」，俐落有型、不拖泥帶水

在寒冷的冬天中，穿上一件大衣固然好看又保暖，只是若非大衣本身剪裁得宜，不然時常會讓穿的人落得「腰線全無」，又或著「矮一截」的無奈下場，沒關係，此時只要在大衣外套上繫上一條腰帶，就可以立馬解決這窘況，突出腰線、拉長下半身比例，顯高又顯瘦，效果實在太無敵〜試試吧！

最新穿法：大衣＋斜披圍巾，最後綁上「腰帶」作點綴

冬天除了穿大衣之外，於脖子圍上一條圍巾也可說是在常見不過的保暖方法，但今年又吹起另一套綜合上述兩種的搭配方法：就是將圍巾整面攤開，以斜披的方式放在大衣一邊的肩膀上，最後再繫上腰带固定腰部位置，從是絕上營造出不對稱的美感，當然也因為有了腰帶點綴，進而提升腰線，拉長身型及比例。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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