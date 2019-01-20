簡單搭就帥到炸裂！彭于晏親揭冬日穿搭必殺技、小鬼挑戰adidas全新W.N.D.潮出新高度

▲繼彭于晏穿上W.N.D.風衣夾克帥翻眾人後，小鬼黃鴻升也在IG分享一系列極具街頭潮感的冬季穿搭照。（圖／adidas提供，下同）

消費中心／綜合報導

沉悶的冬季，厚重的衣物總讓穿搭乏味呆板？近期彭于晏穿上adidas全新W.N.D.風衣外套，渾然天成的科技未來感，帥到令人眼睛為之一亮；而身為台灣街頭潮流ICON之一的小鬼黃鴻升也不遑多讓，在IG為大家親身示範各種冬季造型巧思，教大家用衣櫃裡都有的單品，分享多種型格的風衣潮感LOOK。





霸氣登高的的Eddie彭于晏，於城市建築的天際線前，展露一身酷黑勁裝混搭內層銀色，也讓原本運動味十足的風衣夾克搖身一變，引爆濃厚的未來機能感，翻轉眾人認為運動風衣夾克不適合穿搭的刻板印象，帥炸指數百分百！





擔心衣櫃裡沒有像Eddie一樣充滿科技感的銀色單品？別擔心，只要有不同的造型靈感，同一件黑色的W.N.D.可輕鬆變化出多種極具巧思的風格。黑色風衣夾克是穿搭安全牌，只要適度在上半身加入明度較高的色系，便可在冬季以深色為主的沉悶色調中，創造視覺的亮點，帶出恰到好處的活力與趣味感。





小鬼在示範黑色W.N.D.風衣夾克時，搭配內層打底的毛衣顏色，正是由Pantone公布的2019大勢代表色珊瑚橘。而W.N.D.可上下雙開的拉鍊，切割出黑橘色塊完美的明暗對比，頭上的橘色毛帽也遙相呼應。黃鴻升這樣的造型搭配，簡單又不易失誤，隨性但不隨便，率性遊走在運動潮流與知性質感之間。

若想在冬季的街頭更高調地享受大家的注目禮，白色的One tone穿搭是最跳躍性思考的提案，也是最容易打造出極緻簡約風的選項。





膚色健康的小鬼過去對白色為主的穿搭有點抗拒，實際體驗後，小鬼更認為白色W.N.D.有超乎想像的實穿感。這次透過不同面料與材質的白色系單品搭配，帥氣駕馭大片純白。袖口與襪子以螢光綠巧妙點綴，在細節處做出變化，讓整體造型的完成度更高，也以迥異於日常的極端風格，帶給大家煥然一新的感覺。

最後，黃鴻升也大膽挑戰混搭極限，以運動風衣夾克MIX格紋、迷彩雙拼襯衫，營造多層次的視覺衝擊。配色上則是亮藍VS.紅黑，以極強烈的對比色，詮釋豪放不羈的街頭狂躁。不安於室的衝突美學轟炸眾人眼球，也將風衣夾克的實穿性及造型發揮程度開到MAX。





透過全方位演繹黑、白、藍三色的W.N.D.風衣夾克，小鬼翻轉大家對風衣夾克的刻板印象，也揭示冬季私藏的穿搭秘訣，鼓勵大家在選擇外套時，除了兼顧防風與保暖的機能，更可透過一件實穿的風衣夾克，自由展演不同造型，簡單搭就可輕鬆駕馭街頭潮感！

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