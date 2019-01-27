不想自己一個人暈船　就要看清對方曖昧不交往的5個原因

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash

有好感、喜歡、想在一起、想結婚生活，這些程度上的差別，基本來說是循序漸進的，但是其中最難跨越的大概就是從曖昧到交往了吧，有時候曖昧到了一定的階段，幾乎跟在一起沒差別了，卻遲遲沒有正式交往，其實許多人都有這些顧慮，尤其是那些沒有時間浪費的人。

＃一開始就沒有想交往，只想有人陪

有些感情的開端並不是天雷勾動地火，而只是單純因為需要彼此，然後越走越近，直到有一方突然發現自己已經暈船了，才知道原來對方不是這麼想的，這樣的情況總讓人難過。

＃發現不夠喜歡

兩人從互相看對眼到曖昧，就是為了更深入了解對方，所以當然也可能會發生真正了解對方後，才發現不喜歡的事，如果是真心喜歡的人，即使是缺點也能看成優點，但如果不夠喜歡，也就不需要走到交往的步驟了。

＃年紀到了必須用挑伴侶的標準

談了幾次戀愛，事業也步上軌道，到了該結婚的年齡，卻還是空窗，這個時候對於將來要交往的對象就會更加審慎挑選，適合當情人已經不夠了，更要適合當未來的老婆／老公才行。

＃打拼事業

說實話，談戀愛是一件勞心勞累也花財的事，更何況是遇到黏人、需要陪伴的對象，對某些人來說，比起花時間談戀愛，不如更認真的把握眼前的機會，辛勤的工作，將自己的品質提高。

＃還不想定下心

同齡的女生的確比男生早熟，也礙於生小孩的時間關係，女生通常會想早一點結婚，過著穩定的生活，但是許多男生的心卻不會這麼早就定下來，想要多看看外面的世界，想要再多玩玩，不想時時報備，不想被束縛，也不想有個人讓他時時牽掛。

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