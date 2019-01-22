【奧斯塔羅】退一步海闊天空　測你的忍耐度有多高

面對不如意的事情，你是善於忍耐，還是勇敢表達自己的不平呢？今天就跟著奧斯老師一起來看看，面對問題你的忍耐度有多高吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，奧斯就要問問你們怎麼就這麼能夠忍耐呢？這樣的牌組代表包容及體貼，你的抗壓性挺強的，很多事情你會覺得忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，真的不要那麼愛計較，例如工作的分配，看似不公平，卻會安慰自己能者多勞，覺得自己多做一點沒關係，還可以多學點，所以奧斯要說，選擇到這組牌的朋友，你們的忍耐度真的有點異於常人啊！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你們的忍耐度就會有差別了啊，這樣的牌組代表公平公正，所以你們絕對不是那種一昧忍耐自己成全別人的人，事情該是怎麼樣就是怎麼樣，不是你的工作內容，不是你的錯誤，那就不要怪在你身上，背黑鍋或是忍氣吞聲，根本就不可能發生在你身上，當然奧斯要說你們也不是那種沒有抗壓性或是一昧推卸責任的人，只是當你確定這件事情真的是你的錯誤，或是只是一時的情緒問題，你就會稍稍忍一下，過了也就沒事了，所以奧斯要說，你的忍耐度只用在是你責任的時候唷！

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這樣的牌組代表勇往直前、無所畏懼，所以你們從來不需要去忍耐什麼，許多事情該如何處理就如何處理，忍耐這件事情，當然你不是做不到，只是你的個性不會解讀成委屈或是忍耐，你只會覺得這事件挺正常的事情，否則只會更加不愉快，那不如換個方向想，就當作不經一事不長一智，好好地處理就好了。

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選擇到這組牌的朋友，奧斯可就要說你的忍耐程度挺驚人的，這樣的牌組代表攬責及容忍，所以在面對問題或狀況時，你都會扛在自己身上去面對，就是個挺倔強的人，你不喜歡被別人看輕，即使覺得壓力很大，你還是會牙關一咬，將事情好好地處理，只為了不要落人口舌，這樣的你就會辛苦許多，所以奧斯還是建議你要調整一下這樣的個性，別累壞自己啊！

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