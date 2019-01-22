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2018南韓「年度風格男人」出爐！車銀優排第三、第一名果然是他

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編輯／Ann

2018剛劃下句點，也象徵許多年度排行榜將出爐，南韓GQ就公佈了演藝各界包含戲劇、歌唱等出色的「年度風格男性」，競爭激烈引起不少討論。「臉蛋天才」車銀優、 Block B 團長ZICO都上榜，一起來看看第一名是？

# 5 河正宇（演員）

出道已經15年的河正宇雖然不算小鮮肉，可是靠著渾身熟男魅力，依舊拿下第五名寶座。他演出《與神同行》中沉穩的地獄使者「江林公子」，不過本人的反差萌更是虜獲不少女性的芳心，第五名就如此激烈，接下來得獎的是？

▲南韓藝人。（圖／翻攝自IG）

▲河正宇因《與神同行》地獄使者一角大紅。（圖／翻攝自河正宇IG）

# 4 孫興慜 （球員）

緊接著可不是演藝圈人士，而是在南韓有高人氣的足球運動員孫興慜，身為南韓國家足球隊的主力球員，高顏值的他，斯文外型配上招牌單眼皮，踢起球的認真表現，風靡大批女性。

▲南韓藝人。（圖／翻攝自IG）

▲孫興慜是南韓國家隊主力球員。（圖／翻攝自孫興慜IG）

# 3 車銀優 （演員）

2018大勢戲劇《我的ID是江南美人》讓男主角車銀優暴增不少粉絲，也成功晉身一線男偶像，高學歷和高顏值的他還被冠上臉蛋天才的名號，也是南韓女性新一代男神。

▲南韓藝人。（圖／翻攝自IG）

▲車銀優因《我的ID是江南美人》成為大勢演員。（圖／翻攝自車銀優IG）

# 2 ZICO （歌手）

作為唯一入榜的韓團男偶像，Block B團長ZICO不僅在外型打扮上十分亮眼，還曾經受邀到北韓平壤邀請演出，憑藉舞台魅力風靡粉絲。雖然近期傳出不會和Block B續約的消息，還是讓粉絲們相當期待他接下來的表現。

▲南韓藝人。（圖／翻攝自IG）

Block B團長ZICO表現出色。（圖／翻攝自ZICO IG）

#1 李棟旭 （演員）

「年度風格男性」第一名就是萬眾期待的演員李棟旭了，在《鬼怪》中演出可愛深沉的「地獄使者」再次翻紅。還在2018成為CHANEL男士化妝品「Boy de Chanel」的代言人，可以說是南韓男神代表。

▲南韓藝人。（圖／翻攝自IG）

李棟旭拿下2018「年度風格男性」第一名。（圖／翻攝自李棟旭IG）

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聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

關鍵字：

2018, 南韓, 年度風格男人, 出爐, 車銀優, 李棟旭
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