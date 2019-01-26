專家親授3大高效休息法！跳繩五分鐘、有噪音更好睡

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash、寶鼎出版

工作和生活之間的平衡，是每個人都要學習的課題，有人認為週一到週五是辛苦的上班時間，週末才能好好休息。其實不然，《5分鐘商學院工具篇：人人都是自己的CEO》一書教你從以下3個方法入手，每天都能幫助自己真正休息。

作者卻認為，把工作放在生活的對立面時，希望工作和生活「平衡」；可是，把工作當成生活的一部分時，就會希望工作和生活「整合」。真正需要平衡的，不是工作和生活，而是它們的對立面──休息。工作辛苦，生活也很辛苦。感覺累的人，不是生活少了，而是休息少了，以下就提供三種休息工具，一起來看看。

一．白噪音軟體

科學家發現，人類幾乎無法在零噪音的環境裡生存，有實驗表明，人類在消音房間裡待五分鐘，耳膜就會開始疼。那種均勻的、類似於電視雜訊音的白噪音，相對於特別安靜的環境來說，反而有助於放鬆和睡眠。

Relaxio是一款知名白噪音軟體，裡面除了電視雜訊音之外，還有下雨、颳風、流水、火車、咖啡廳等日常環境噪音。讓人能夠更容易放鬆下來，快速進入睡眠。

二．眼罩＋降噪耳機

在旅途中，營造黑夜環境，是入睡的要點。為了能在交通工具上快速入睡，並擁有高質量的睡眠，隨身攜帶一個眼罩，能夠營造黑夜的氛圍。另外， 也推薦一次性蒸氣眼罩。眼罩打開後， 能用比較舒服的溫度，自動發熱20分鐘左右。戴上眼罩，加上主動降噪耳機，耳機裡播放著泉水擊打碎石的叮咚聲，就能輕鬆入眠。

三．跳繩

更好的休息方式是運動，心肺功能相當於汽車的「排氣量」。排量5.0的車，在高速公路上就比排量1.6的車性能更好，更有可操控性。同樣道理，心肺功能愈好的人，愈能輕鬆駕馭一天的工作。

所以最後選擇效率極高的運動方式：跳繩。跳繩五分鐘，相當於慢跑半小時。姿勢正確的話，跳繩對膝蓋的傷害只有跑步的七分之一。

★書名：《5分鐘商學院工具篇：人人都是自己的CEO》

★作者：劉潤

★出版社：寶鼎出版

★出版日期：2019年1月4日

★建議售價：新台幣360元

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