《阿爾罕》朴信惠暴瘦！6個生活習慣+瘦身菜單大公開

《阿爾罕布拉宮的回憶》妳追了嗎？如果妳是朴信惠的粉，一定有發現她又比演出上一部劇《Doctor》又更瘦了，超薄的側身、凹陷的鎖骨，瘦的都讓人心疼了（姊表示羨慕...）～讓人幾乎就要忘了朴信惠可是著名的易胖體質，前幾年的嬰兒肥臉和肉肉的下半身，彷彿不曾在她身上出現過，那些肉都只是傳說！

至於要如何擺出易胖體質，朴信惠只能說是下了苦心，因為她是認真的在控制飲食和運動，來達到纖細的身材，所以只要妳有毅力，朴信惠的瘦身減肥方式絕對值得參考，不要忘了妳的新年新願望，2019年一定要瘦下來！

六點以後不進食

即使演藝工作忙碌，生理時鐘經常顛倒，朴信惠仍堅持六點以後不進食。

一天只吃兩餐

六點以後不進食以外，朴信惠一天只吃早、晚兩餐，且每次吃主菜前一定會配一條小黃瓜。因為小黃瓜有降火氣及補充流失水分的功能，而且小黃瓜當中含有1000mg的纖維素，可以提供飽足感。

平時多喝紅豆水和南瓜水

朴信惠還表示因為她是易水腫的體質，因此平時也會多攝取紅豆水和南瓜水。南瓜水有排毒功能，能夠幫助代謝，而紅豆水則能排水及幫助減重，不僅能夠消水腫，代謝順暢皮膚自然也會變好。

一週運動三次

即使工作繁忙，易胖體質的朴信惠也不忘運動以維持身材。她一個星期騎2~3次自行車還有跳現代舞維持運動習慣，如果害怕沒有毅力堅持運動，不妨挑選自己喜歡的運動做吧！

減肥菜單公開

早餐：黃瓜1條+低脂牛奶一杯

午餐：米飯1/2+青菜＋雞肉

晚餐：黃瓜1條+青菜

利用髮型打造v型小臉

之前朴信惠來台為代言髮品《呂》站台，分享頭髮其實也可以讓臉型在視覺上有變瘦的效果，「我自己在出席活動時最在意兩頰旁的頭髮，一定會吹整澎鬆，不要讓頭髮太貼臉頰兩側，就能打造小臉視覺！」

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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