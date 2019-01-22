玄彬情史超精彩！盤點歷任女友宋慧喬、金泰希全都女神級

熱播中的《阿爾罕布拉宮的回憶》創下高收視和高話題性，最重要的就是男主角玄彬在裡面真的帥炸了！說這齣劇根本是為他量身訂做的一點也不誇張。

MAN 度爆表，現年 36 歲的玄彬是「南韓4大公共財物」之一，除了演技飽受認可外，他的情史也是大家關注的焦點，最近他被傳出跟《漂亮姐姐》的孫藝珍交往中還同遊美國見父母，即使雙方經紀公司都否認這個消息，但戀情還是傳的繪聲繪影。其實回顧玄彬過去的戀情可以發現，他一向對公開戀情相當大方，如果被發現了就會直接承認，所以太太們或許可以稍微放心一點啦！回顧一下玄彬過去的情史，沒想到男神的前女友們都是女神級的大人物！一個比一個美 XD

1. 黃智賢



大家可能對黃智賢不是很熟悉，她以火辣身材的走紅，曾經演出過《魔女遊戲》，也是玄彬第一位公開的圈內女友。兩人從2005年交往，到2007年分手，據說當時分手的原因是因為壓力太大。

2. 宋慧喬



沒錯！女神宋慧喬曾經和玄彬交往過，也是他最廣為人知的一任女友～當時兩人在 2008 年因為合作韓劇《他們生活的世界》而相戀，這對男帥女美的 CP 廣受大家祝福，交往三年後，最終因為外界壓力、以及彼此忙碌的工作行程、男方入伍等因素而分開了。

這對CP在當年真的是人人稱羨的情侶檔，雖然兩人沒有走到最後，但在事業上都有不錯的成績，而且喬妹也找到了她幸福的歸宿。

3. 河智苑



韓劇《秘密花園》在 2010 年紅遍大街小巷，更是無數人心中最愛的韓劇經典，當時的男女主角玄彬和河智苑被傳出假戲真做，甚至還有報導指出河智苑因為介入玄彬和宋慧喬之間的感情才導致兩人分手。

河智苑和玄彬在劇中的互動真的就像情侶一樣甜蜜，CP值爆表！但戲外雖然緋聞傳得沸沸揚揚，但雙方始終沒有承認過，戀情最後也就不了了之了。 不知道有沒有機會再看到兩人合作呢？

4. 金泰希



南韓第一大美女金泰希也曾經傳出和玄彬交往過！當時兩人因為合作 LG 廣告傳出緋聞，金泰希對玄彬的評價超高，受訪時不斷稱讚對方，也曾公開表示過玄彬就是自己心目中的白馬王子，而玄彬也說過對金泰希很有好感，雖然兩人的戀情新聞滿天飛，但始終沒有被證實過。

金泰希和 Rain 在 2017 年結婚，並在同年迎來了兩人的第一個寶貝，現在半淡出演藝圈，享受著幸福的婚姻生活。

5. 姜素拉

玄彬在2016年被爆出和小8歲、演出《未生》女星姜素拉熱戀，當時因為姜素拉和前東家經紀約到期，與玄彬經紀公司搭上線後，短短一個月就擦出火花進而展開交往。玄彬再度公開認愛，讓不少少女心碎滿地～～～不過當時許多人不看好這段戀情，主因是女生的知名度遠比玄彬低，但兩人對戀情一直相當保護，愛得低調。

在傳出戀情不過短短一年後，兩人就爆出了已經分手的消息。根據韓媒報導，他們是和平協議分手，分手的原因是聚少離多，見面的次數和約會次數少，自然而然感情淡了就分手了。

姜素拉外表雖然是走氣質路線，但其實身材超有料！擁有傲人上圍和高挑的身型，可以說是性感尤物一枚，現在回想起玄彬公開的第一任女友，兩個身材都超棒！看來我們男神口味很重啊。

6. 孫藝珍



最後一位緋聞對象就是我們的漂亮姐姐孫藝珍啦！

兩人去年合作電影《極智對決》後，在孫藝珍的 IG 上看得出交情相當好，沒想到近日竟傳出他們熱戀中，而且有網友稱看到他們在美國與父母一起吃飯！這一對男帥女美的組合讓網友們紛紛表態支持，表示根本是「神仙顏值情侶」呀！

雖然新聞爆出來後雙方經紀公司都趕緊跳出來滅火，孫藝珍方面否認傳言：「網路上的發文不是事實。」並解釋：「孫藝珍現在獨自一人在旅行，她時常享受一個人的旅行。」而玄彬經紀公司也表示：「玄彬去美國是為了工作和他的私人行程。兩人沒有一起旅行。」

但許多網友對於這說法都不買單，畢竟過去宋仲基、宋慧喬多次被爆出愛相隨，但兩人否認戀情到底，結果最後丟出震撼彈宣布結婚！看到他們兩人在IG上的甜蜜互動，說沒有鬼我不信啊～～～真的很希望他們在一起啦！！！

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 24 日 上午 2:04 張貼

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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