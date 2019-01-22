Dappei／ 初次約會男生會選的地點TOP 5　夜市上榜...第一名居然是

文字。 圖片／Dappei

這次要跟大家談談到底！「第一次約會」要去哪裡才能讓愛更有勇氣面對流言蜚語（什麼啦），經過日本設計把關的 Pairs 派愛族交友軟體經過 600 名網友投票後，統計出男生初次約會會選擇的五大場所，給新的一年在清單上寫下「脫單」願望的你參考，搭編也會以女生立場為搭黨們分析可行性！

No.1 咖啡廳

「不會讓對方有緊張感！但話題要事前準備一下（笑）」（35 上班族）

有點意外咖啡館會是最多男生的選擇，因為咖啡館除了吃飯什麼都不能做，你就必須想很多很多話題填滿空白。

個人認為較適合安插進初次約會其中一個行程就好，不然有很大的危機會掉進尷尬漩渦裡，或者可以選擇寵物咖啡廳，可愛的毛小孩會變成你們的紅娘的（成功的話記得包紅包給牠），不過要先調查好女方喜不喜歡動物，不然就糗大了！

No. 2 電影院

「兩個人一起去看電影還蠻浪漫的！之後也可以一起討論内容！」（32 上班族）

私心給看電影第一名！因為戀情剛開始或許不會這麼有話聊，所以看電影是個不錯的選擇，電影院裡面昏昏暗暗的完全是曖昧催化劑，一起吃一桶爆米花或是無意碰到也是臉紅心跳到頭昏腦脹，加上結束後可以一起討論劇情避免冷場。

不過挑片就非常重要啦！因為女生喜好類型通常跟男生不太一樣，建議選擇輕鬆喜劇這類安全牌讓氣氛愉快，也可以先跟女方討論，一方面會讓女生覺得你很尊重她，也可以順便多了解女方一些，就算最後是自己不想看也不要表現出無聊，畢竟先騙到手再說吧！（欸）。

No. 3 夜景

「一邊看夜景一邊談心，絶對是培養感情的大絕招！」（30 上班族）

看夜景的確是相當浪漫的行程，在美麗的夜晚裡雙方心情放鬆會有比較多話可以聊，甚至會聊得很深入也不一定，而且夜晚就是男生展現貼心的時候，注意女生會不會因為視線不好而絆倒（順勢牽起女生的手），或是夜晚的涼風會不會讓女生感冒（偶像劇式的帥氣脫下外套披在女生身上）等等，都很容易讓戀情升溫到沸點！（但野火燎原先不要）

No. 4 海邊

「一邊看著海吹著海風，能夠拉近兩個人的心！」（28 上班族）

看海總是讓人心情大好，水清沙白又碧海藍天祝福戀情一帆風順，雖說搭編相當認同，但有幾點男生們要注意了，有些女生很排斥戶外活動或是曬太陽，所以海邊可能就要挑傍晚去，那如果女方很在乎外表，因為海風會把頭髮吹得像肖婆，或是黏膩海風會讓妝變糊，就不太適合這類女生去。

No. 5 夜市

「吃喝玩樂通通都有！不怕冷場！」（21 學生）

一起逛夜市一起分食點心有種莫名小甜蜜，人潮擁擠之時護著女生也會讓女方對你好感爆棚，如果可以耐心的在一旁陪伴女生挑選他喜歡的飾品或小物，那本次約會直接宣告成功，恭喜你獲得第二次約會機會！

Dappei 結語：

不知道看完有沒有讓男生們有一些頭緒，不管去哪裡最重要的是展現自己的貼心，沒有女生不喜歡體貼這項特質的，事前打聽一下女生的喜好準備一些話題也是基本功課，就先祝福搭黨們輕鬆劃掉脫單這個願望囉！還是不成功的話，歡迎寫信給搭編為你解惑：sofiesu@dappei.com

文字編輯：Sofie

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