女孩們冬季滿分搭配！張鈞甯用adidas全新W.N.D.風衣夾克搞定多變造型

▲張鈞甯與Kimberley陳芳語風格迥異，但各自巧妙駕馭運動感風衣夾克。（圖／adidas提供，下同）

消費中心／綜合報導

冬季天氣濕冷，你是否正在為欠缺美感的厚重穿搭傷腦筋？不如向女星們偷師學習冬日穿搭心法！你沒看錯，高冷女神張鈞甯和歌壇甜心Kimberley陳芳語近日竟穿同一件風衣亮相！不過兩位卻各自透過實搭，玩出冬日與眾不同的造型，完全沒有撞衫感！

總是給人知性美印象的高冷女神張鈞甯，在城市的天際線前，傲視群雄的霸氣瞬間爆棚！尤其身穿銀色高領短版上衣，外搭白色W.N.D.風衣夾克，舉手投足更顯滿滿的科技未來感，加上特別紮起的高馬尾，不只氣勢十足，看起來俐落、帥氣又顯瘦。

仔細一看，這件W.N.D.風衣夾克特殊雙向拉鍊設計，可輕鬆在中高腰處敞開，讓女性最美的腰臀曲線若隱若現，宛如宣告健美的身形才是女神魅力的秘密武器。

同樣挑戰銀X白配色，白色W.N.D.風衣夾克在甜心派的Kimberley陳芳語身上的吸睛指數也不遑多讓，不過Kimberley陳芳語卻改走跑趴風格，穿上一件銀色亮片連身裙當主軸，就像自帶聚光燈在派對中吸引眾人目光，最特別的是她以落肩的穿法套上白色風衣夾克，讓運動風收斂高調的性感，若再加上亮色腰包或耳環等小配件點綴，更可提高造型完成度喔！

別再說什麼穿白色容易弄髒這種沒志氣的話了！其實白色風衣夾克在穿搭上，還有一個最大的優勢：無論你今天想打扮成帥妹還是甜姐兒，在一片灰黑暗色的冬季，你都能輕輕鬆鬆成為視覺亮點。Kimberley陳芳語也興奮表示，白色W.N.D.風衣夾克這搭配明亮有型，光看心情就很好！



私下喜愛黑色的Kimberley陳芳語，一換穿黑色W.N.D.風衣夾克，就立刻展現截然不同的暗黑系魅力，擦上黑莓色唇膏、戴上刻意裝低調的黑色帽子，再搭配一雙過膝靴瞬間拉出高挑視覺比例，讓身材比較迷你的Kimberley陳芳語對這套造型印象深刻！

Kimberley陳芳語在這套造型上，還暗藏一個小心機，她特別以黑色腰封收伏纖細水蛇腰，讓帥氣的風衣外套秒變成One Piece小洋裝的感覺，自然的露出完美曲線，這才是女星氣場的致勝關鍵。

在W.N.D.風衣夾克的所有配色中，最特別的莫過於是為女孩們專屬設計的粉紅色，Kimberley陳芳語也透過不同的粉色造型單品巧妙交織，全然煥發夢幻泡泡糖氣息，光看都覺得心情好！

無論是渾身知性美感的張鈞甯，或是甜美暖心的Kimberley陳芳語的示範，都以W.N.D.風衣夾克玩出不同型格，以這件實搭的W.N.D.風衣夾克滿足女孩們愛美多變的穿搭需求，尤其是特殊雙向拉鍊設計，更為造型創造更多可能性；而W.N.D.以防風面料搭配內層輕量刷毛，輕量保暖禦寒可直接擺脫厚重毛衣，成為冬日出遊必備單品，一起陪伴女孩們在冬季展露獨特的風格！

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