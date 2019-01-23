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下班後的態度、常用汙辱性字眼...注意這3點分辨他是不是恐怖情人

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編輯／Ran　圖／翻攝自unsplash.com

看著最近的暴力事件層出不窮，不管是對親人、孩童或另一伴，暴力是絕對不能容許的，更不該以愛之名施加傷害於他人。如果你也在擔心身邊的他，會不會危險人物，那麼以下提供三個簡單的辨別方法，讓你從其中分辨出，對方是不是恐怖情人。

＃觀察對方下班後的態度

人在職場或多或少會有壓力，所以當他下班後，回家面對家人或另一伴時，所表現出來的態度非常重要。如果他一回家就找事發飆或是開始喝酒發洩，也許你該有所警惕。

▲用分手威脅、踩對方底線　他偷吃可能部分原因是你吵架的方式。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃照顧寵物時

如果他平時就會對流浪狗、流浪貓很不友善，或是對家裡的寵物從不理不顧，甚至只要有一點叫聲吵到他，他就會對寵物粗暴對待。這樣的他，以後對待小孩、對待你，真的能用愛與包容嗎？

▲日本「睡眠常識」。（圖／翻攝自unsplash.com）

＃平時相處（or吵架）

如果他平時就會不斷以汙辱性的字眼傷害你，不管是三字經或是言語暴力...。他會這麼做，其實有一部分是要貶低你的地位，讓你畏懼他。當你接收到這類的訊息時，應該瞭解，真正愛你的人不會用言語羞辱你，甚至讓你感覺到卑微、不值得等負面感受，如果這樣的情況一直持續下去，或許日後情況會更加惡化。

▲日本「睡眠常識」。（圖／翻攝自unsplash.com）

有過一次的暴力情況發生後，不管對方的出發點是什麼，都不該以暴力的形式加害於你，愛不等於暴力，真的愛你，又怎麼會捨得讓你受到傷害呢？

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關鍵字：

暴力, 暴力傾向, 恐怖情人, 言語攻擊, 傷害
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