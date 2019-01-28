【奧斯塔羅】投入感情後還能保有自己嗎？測你戀愛時的瘋狂程度

轟轟烈烈才是戀愛的本質嗎？還是平平淡淡的情感，才是你嚮往的呢？今天奧斯老師要和你一起來看看，投入戀愛時的瘋狂程度吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇這組牌的朋友，你們的戀愛投入程度不算太高唷，這樣的牌組代表的是觀察與冷眼旁觀，不難發現你在面對情感時，不是那種一股腦就投入自己的人，剛開始的時候，你們會先觀察對方、多了解對方，畢竟你知道朋友跟情人的角色是不一樣的，或是你對他的個性瞭若指掌，但面對情人角色時，你就會重新觀察了，特別是選擇這牌組的朋友，多半都成熟許多，比起轟轟烈烈的愛情，你們更嚮往的是細水長流的戀愛，所以奧斯會說，你們在面對情感時就顯得沒那麼投入囉！

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選擇這組牌的朋友，你們的戀愛投入程度大概50%左右，因為這樣的牌組代表的是互相與尊重，你們並不是一股腦投入或戀愛時再一旁冷靜觀察的人，你們反而會隨著另一半的態度，起伏你們的投入程度，另一半要是熱情的，你也會回報給他，要是另一半態度冷淡，卻要你保持熱情的戀愛模式，那奧斯必須要說，根本就不可能出現在你們的戀愛裏頭，畢竟你們打從心裡覺得，人與人之間就該互相尊重與幫忙，熱臉貼冷屁股這事，可一點也不靠譜！

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選擇這組牌的朋友，轟轟烈烈的愛情就是再說你們，這樣的牌組代表高度的熱情與行動力，不難發現當你談戀愛時，你好像全世界都開花一般，開心愉悅都掛在臉上，你們對這樣的牌組來說，談感情時若要畏畏縮縮的，不勇敢的投入自己，還要瞻前顧後，你也會感到擾人與心煩，所以對你們來說，乾脆單身就好了，因此，選擇這牌組的朋友，奧斯會說你們的戀愛投入程度都挺高的，重點是，這樣的你們每當在愛情裡受傷後，很快就能重新面對下一段情感，算是挺堅韌的愛情角色！

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選擇這牌組朋友，你們對於愛情的認真程度也是挺驚人的，這樣的牌組代表的是完美溝通與結合，所以不難發現你們對情感是理性的，因為你們覺得，若要談一段感情，就要認真的對待人家，以長久為目標跟對方相處，因此，你們從不貿然投入一段感情中，再戀情萌芽或對你表示心意時，你會花時間好好的觀察對方，除了是否適合你之外，還有對方的價值觀、態度、想法，而奧斯要說為何你的指數這麼高呢？因為當你觀察後決定跟對方在一起後，你就會完全投入自己去享受這段戀愛哦！

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