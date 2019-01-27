奧斯塔羅12星座一周運勢0128-0203　金牛工作順利、天秤偷吃被抓包

20190128-0203 奧斯塔羅12星座一週運勢 熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：金牛座事業運最旺！在學／事業方面，依舊繼續努力的發展，而下週也是學／事業正向發展的一週，一切都朝向穩定與成長的方向前進，也讓自己更加努力在自己的學／事業裏頭喔！

TOP2：射手座愛情運最旺！雙方互動良好，對於目前的感情也有相當大的滿足，雙方下週的感情生活將非常的美滿，單身的朋友下週有望有出現桃花，要多注意喔！

TOP3：雙子座金錢運最旺！下週偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

本週需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來！另外下週也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能喔！

2.天秤座愛情運需要留意：在感情運勢方面，下週和另一半的溝通出現了滿大的問題！對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下週情緒起伏較大，無法靜下心傾聽，另外如果感情不忠誠的朋友下週可注意會被發現囉！

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下週避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

牡羊座

開運顏色：藍色

幸運數字： 50

整體運勢★★

解析：下週牡羊朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裏頭，讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，顯得孤獨許多，下週要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★

解析：下週兩人的爭執將更加明顯，會為了一些小事情爭吵，且將容易讓另一半往心裡面去，所以不算是隨時間淡掉的爭執，面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下週學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況也會影響到上司或同事之間對你的評論，所以下週在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時地向外求援喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下週避免不必要的開銷，也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：17

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺充滿在下週金牛朋友的生活當中，外在的活潑與熱情轉入內心沉穩的層面，在下週的生活當中，對周遭都感到十分的滿意，有種穩定下來的感覺，這也讓自己感到許多的安全感，會是備感安逸的一週，奧斯建議好好把握唷！

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心許多，另外下週是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，依舊繼續努力的發展，而下週也是學／事業正向發展的一週，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學／事業裏頭喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一週，若長久以來有投資想法的朋友，下週可以考慮投資囉！另外本業上的努力也可為你帶進些錢財喔！

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字： 62

整體運勢★★★★

解析：雙子的朋友，下週強而有力的行動將充斥在你的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做，但始終未付諸行動的朋友，下週要多加把握，付出行動時的熱情將延續很久，要多加把握喔！

愛情運勢★★★★

解析：在愛情運勢方面，下週兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，也有一部分來自肉體關係，但即使是如此，雙方對於感情還是非常的努力，所以要好好把握下個禮拜喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：而學／事業方面，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰，因此工作上將會是行動力滿點的一週喔！

金錢運勢★★★★

解析：下週偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財喔！

巨蟹座

開運顏色：白色

幸運數字：15

整體運勢★★★

解析：下週巨蟹朋友的煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己在下週顯得更加煩躁，情緒起伏也勢必存在，奧斯建議下週在面對這些惱人的狀況時，要適時地轉個念頭，或許能學到不少經驗喔！另外也由於下週出現的狀況都是對之後影響甚多的，所以能解決的要盡量解決喔！

愛情運勢★★★★

解析：過往遇到的狀況或經驗在下週又重新浮現，導致在面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化，所以算是個還不錯的感情週期喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，過往不想處理的事情或問題，在下週終於肯好好地解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習，所以要好好把握喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若真想守點財下週要注意一些不必要的開銷喔！

獅子座

開運顏色：橘色

幸運數字： 47

整體運勢★★★

解析：下週獅子朋友則變得計較許多，甚至開始有了競爭的狀況出現，雖然一點點的競爭勢有助鞭策自己，但下週的競爭則顯得較惡性些，因為太投入在競爭的想法當中，導致自己將成功的機會推遠了，所以下週要避免過度的競爭，也要適時調整一下自己計較的心態，會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方價值觀在下週出現了出入，或許是某件從未發生事情突然發生，雙方有了摩擦，間接凸顯了彼此價值觀的落差，雖不影響到兩人太大，但總算是次爭吵，還是要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：下週學／事業運勢，自我意識的升高，讓自己在職場上容易和同事起點小爭執，另外下週工作業務也將繁重許多，所以奧斯提醒下週要注意一下自己的身心狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：偏財運運勢好過於正財運，有機會透過投資或賭博獲利，但卻也有著來的快去得也快的狀況，著重在如何守財會比較好喔！

處女座

開運顏色：天空藍

幸運數字：43

整體運勢★★★

解析：下週處女朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人起爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是建議下週要控制一下自己的情緒或脾氣，避免影響他人喔！

愛情運勢★★★

解析：下週情感世界裡的情緒化會更加明顯，且容易影響到另外一半，也不太容易聽進另一半的想法，而這樣的狀況也就導致雙方容易起些口角，雖然爭執皆會和平解決，不過奧斯還是建議要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：而在學／事業方面，下週會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學／事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執，另外需注意下週工作上小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語，多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：下週偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下週要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快也走得快，所以進了財要好好守住喔！

天秤座

開運顏色：黃色

幸運數字：38

整體運勢★★

解析：下週天秤朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己感到壓力，另外就目前的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂，因此奧斯建議下週要先將自己份內的工作做好，再去接受其他的事務請求，要不到最後接的事連自己份內工作也搞砸了，可就本末倒置囉！

愛情運勢★★

解析：在感情運勢方面，下週和另一半的溝通出現了蠻大的問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下週情緒起伏較大，無法靜下心傾聽，另外如果感情不忠誠的朋友，下週可注意會被發現囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，則顯得無法有效掌握自己的份內工作，或是接到許多超出自己能力的工作，這些狀況都讓自己下週在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：下週錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流，避免因為一時的花費，讓自己經濟壓力吃緊許多喔！

天蠍座

開運顏色：橄欖綠

幸運數字： 84

整體運勢★★★★

解析：對於現況感到不太滿意，積極的想突破，會是挺上進的一週，另外奧斯提醒天蠍朋友下週的自負將大上許多，另外下週亦有三分鐘熱度的狀況，奧斯提醒要多注意囉！

愛情運勢★★★

解析：感情方面的爭執狀況開始存在，心開始轉向外頭，或是因為出現競爭者或其他對象讓心不再安穩，建議下週多留意愛情世界中的自己，可別因為孤單而向外尋求慰藉喔！

事業（學業）運勢★★

解析：面對學／事業，顯得太過自信或努力不足，導致自己在目前工作上努力的心開始停滯下來，另外下週也要多留意與同事間的相處，會有失和爭執的可能喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，若是朋友或周遭人士介紹投資訊息或金錢消息，奧斯建議多加考慮會比較好喔！

射手座

開運顏色：銀色

幸運數字：76

整體運勢★★★★★

解析：下週射手座的朋友，內外將調整到相當良好，對於目前的環境感到相當大的滿足，另外也有接近成功的可能性，所以長久以來一直努力的事情，或許在下週就能看到成功的希望喔，奧斯提醒，下週將是個知足滿意的一週要好好把握喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方互動良好，對於目前的感情也感覺到相當大的滿足，雙方在下週的感情生活也將非常的美滿，單身的朋友下週有望出現桃花，要多注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業成功的可能性，長久努力的業務或工作內容，可望在下週達成且下週在面對學／事業時的精神也相當充裕。

金錢運勢★★★

解析：財運穩定發展，但要注意過份慷慨的狀況出現，可別打腫臉充胖子喔！

魔羯座

開運顏色：灰色

幸運數字： 82

整體運勢★★★

解析：下週魔羯的朋友，面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，也因為在下週部分問題的產生，讓自己感到無力許多，奧斯會建議要多著重在自己的內心，找回當初的熱情，或許能夠有效改善下週遇到瓶頸的狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：下週雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力，奧斯建議做些貼心舉動時，還是要看對方是否需要會比較好喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在下週學／事業運勢方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意喔！

金錢運勢★★

解析：下週偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時地考慮可以，但考慮太久有時可失了機會，時機差不多就可以入場投資囉！

水瓶座



開運顏色：褐色

幸運數字： 66

整體運勢★★★★★

解析：下週水瓶朋友的企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，對目前的現況也開始感到不滿足，積極的自我成長，將會是行動力相當高的一週，奧斯要好好把握下禮拜，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下週進行，將會有頗大的熱情讓你延續下去喔！

愛情運勢★★★★

解析：一直以來的狀況讓你開始明白現況的不足，下週彼此將更願意經營新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處，奧斯提醒將會是相當良好的一週，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下週學／事業的成功性提高許多，但對於目前的成果早已是預料中的事，因此不會因此停下步伐，仍舊繼續努力在目前的工作當中，另外下週將有新的機會到來，奧斯提醒要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，在事業上有機會獲得許多回報，這對業務性質的朋友來說將會是不錯的消息喔！

雙魚座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：59

整體運勢★★★★

解析：下週對於成功的渴望增強許多，讓雙魚朋友下週行動力高上許多，且對於現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓自己安心許多，算是平穩發展的一週喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下週週末可以安排個簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下週渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯要建議下週在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭喔！

金錢運勢★★

解析：要小心有散財的可能性，下週凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

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