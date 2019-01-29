【奧斯塔羅】年終入荷！選一張牌測能否順利轉職

年終入手後，許多朋友都開始蠢蠢欲動，想換工作了，今天就跟著奧斯一起來看看，年終入荷，能夠順利轉職嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇這組牌的朋友，要在領到年後轉職，奧斯會說可能就沒有這麼順利囉，這樣的牌組代表的是休息與觀察的涵義，基本上要找到適合自己的工作就顯得比較有難度，大多會呈現投出許多履歷卻沒獲得回應，或者都是些不適合自己的工作，奧斯會建議面對轉職這件事情可能先緩緩或是自己思考一下，究竟什麼樣的工作會比較適合自己，在投這方面的履歷會比較適合唷，要是目前的工作還做的上手，建議還是堅持一下，以免轉職後的工作更不適合自己，會再次面臨轉職的問題！

牌ll

選擇這組牌的朋友，奧斯要跟你說的轉職狀況就挺順利囉，這牌組代表的是物質豐厚及具有發展性的狀況，所以挑選到這組牌的朋友，要是想換工作，奧斯會建議你可以準備投履歷囉，在接下來的求職過程中都會蠻順利的，也會是想要的工作找上門喔，另外奧斯要提醒你，這樣的牌組也有長輩與貴人的涵義，因此接下來的求職過程中，奧斯會建議多和年紀稍長的長輩聊聊，除了能給你工作上的建議外，也有機會為你介紹不錯的工作！

牌lll

選擇這組牌的朋友，接下來的求職運勢挺不錯的，這樣的牌組代表的是互相合作及學習成長的機會，要是目前的你正在考慮轉職，奧斯會說你將有機會找到具發展性與未來的工作，尤其是本業類型的工作，會更加理想，另外偷偷告訴你，這樣的牌組也有金錢入帳的機會，所以接下來找到的工作，在金錢方面也是不錯的，畢竟出社會工作就是為了薪水，因此奧斯建議你要多投履歷或針對想做的工作，多準備一下囉！

牌lV

選擇這組牌的朋友，奧斯會說你年後轉職就顯得比較不順利，這樣的牌組代表的是心碎與勞累的涵義，因此在求職狀況就顯得比較不理想，可能丟了一堆履歷卻沒有回應，或是一堆不適合自己的工作，另外奧斯再次提醒，這樣的牌組比較不順利，如果真的打算轉職，連找上門的工作機會都要花時間多做功課，看看這間公司或是工作內容適不適合自己，畢竟這樣的牌組，奧斯會擔心你離職後，再次進入一間不理想，發展也不佳的公司唷！

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜