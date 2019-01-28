女孩們不用依靠男友的「我愛你」　4個暖心舉動不言自明

編輯／JJ 圖／翻攝自《阿爾罕布拉宮的回憶》劇照

女孩們胡思亂想的功力真不是蓋的，這大概是許多男孩們有目共睹的吧？除了經常造成一些男孩們的困擾，其實女孩們也無法控制自己，因為自己天馬行空的想像力也吃了不少苦呢！男孩們真心的傾慕與愛護是不用靠「我愛你」三個字證明的，與其逼他們常常說，不如多看看他們平常暖心的舉動～

＃捨不得你難過

看著心愛的女人哭泣，男人也是會心痛的，如果你在他面前難過、悲傷，他可能會比你感到更氣憤、更激動，他不希望你辛苦，不希望你受傷，寧願自己累一點也想要你每天開開心心的。

＃對你的朋友、家人愛屋及烏

想要認識你的朋友，也願意和你的朋友一起出去遊玩；想要和你的父母、家人混熟，每次出國玩都不忘買一份伴手禮給你的家人，只要是你親近的人他也會想試著親近。

＃記得你的小習慣

女孩們真的不用藉由每天問「你愛不愛我？」來獲取安全感，其實對很多男孩來說是很彆扭的，但是從很多小地方就能知道他在乎你的程度，記得你不吃什麼愛吃什麼是基本，他記得你總是喜歡走右邊，也記得你衛生棉習慣用的牌子，也認得出你的香水味，很多時候他比你認為的更加在乎你。

＃其他女生真的連看都懶得看

很沒安全的女孩們，常常會因為羨慕別的女生長得好看而難過，所以跑去問男友：「你覺得她漂亮嗎？」男孩們最不會應付這種問題了，儘管這些女生真的漂亮他也不敢說，常常都是「嗯嗯、還可以、你比較漂亮」敷衍帶過，但是你要知道就算他覺得其他女生漂亮，也只是以世俗的眼光去看待而已，在他眼裡只有你是完美的，根本不需要去忌妒。

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