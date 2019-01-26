城堡就高達30公尺！東京迪士尼首座《美女與野獸》園區2020年開幕

喜歡迪士尼的朋友們又要準備尖叫了！因為前陣子東京迪士尼釋出即將於2020年春天落成的「美女與野獸園區」的最新消息，讓許多粉絲還沒開幕，就早已迫不及待準備要衝一發了！

目前確定「美女與野獸園區」將擴建於「夢幻樂園」中，在這裡將打造高達30公尺的「美女與野獸城堡」，城堡內也將打造建造「美女與野獸魔法的故事（美女と野獣魔法のものがたり）」遊樂設施，遊客屆時將可乘坐著大型茶杯，隨著美妙的音樂開始轉動，完全重現動畫裡的貝兒與野獸經典畫面，讓粉絲們可以隨著設施，一起回憶每一個精彩片段。

除了城堡外，東京迪士尼園區內也將仿照原本的故事場景，逼真還原動畫裡貝兒居住的小鎮風貌，不僅街道，連餐廳、商店都完美復刻在眼前，像是用動畫裡愛慕貝兒的反派加斯頓所命名的「加斯頓的餐廳」，打造充滿童話鄉村的夢幻場景，光看到樂園搶先釋出的模擬圖就讓人期待不已。

此外，同樣在「夢幻樂園」建造的全景室內劇院「森林劇院」也預計於2020年春天在東京迪士尼樂園登場。在這裡你可以隨著美妙的音樂到世界各地旅行，舞台上也會有許多生動的表演變化，讓大人小孩可以一起優遊其中。

至於在「明日世界」裡，還將打造以迪士尼電影《大英雄天團》裡的主角杯麵Bay Max為主題的「杯麵的快樂之旅」。遊客可以乘坐「醫療機器人」，並隨之拉動，讓遊客可以感受各種細緻的驚喜內容。此外，這裡也會有爆米花專賣店「Big Pop」，讓遊客可以購買造型桶作紀念。

最後還有「卡通城」，東京迪士尼樂園也將打造「米妮的風格工作室」，在這裡可以看到超可愛的米妮穿上時尚設計師所設計的精緻華服，與遊客一一合影留念。

夢幻樂園

名稱：美女與野獸魔法的故事

形式：乘坐型遊樂設施

時間：約8分鐘

名稱：森林劇院

形式：現場演出

空間：約1,500名遊客

明日世界

名稱：杯麵的快樂之旅

形式：乘坐型遊樂設施

時間：約1分30秒

卡通城

名稱：米妮的風格工作室

以上皆預計於2020年春天開幕

※編輯：Wendy Chen VOGUE.TW | 來源：東京迪士尼樂園官網

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