週末聚餐就選這2間！蔡康永也愛吃「涮火鍋」必點法式澄清雞湯

說到冬天就是吃鍋的季節，免不了時常需要與家人團聚、三五好友約會，最近剛好就有兩間人氣火鍋都開設全新分店，打造高CP值的餐點，現在就一起來看看乾杯集團旗下的黑毛屋－市民大道店以及鐵支涮火鍋－信義店，讓大家週末聚餐不用再苦惱到底要吃什麼了！

黑毛屋



乾杯集團旗下的鍋物品牌「黑毛屋」最近選在市民大道開設首間街邊店，主打從晚上營業到凌晨的深夜食堂，店內空間以大面黑色復古印象配上茜紅色土壁、樑柱與圍籬，走進去感受到京都祇園風格，座位共有32席，包括雙人、四人桌，以及U型吧檯，讓民眾可以更感受到餐廳的優質服務。

至於餐點部分，黑毛屋則推翻過去的售價形式，將餐點分成3種分量販售，最低可用NT$980吃到日本上選A5和牛（肩胛肉）、NT$680吃到日本A5和牛（前胸肉）、NT$580就能品嚐到西班牙伊比利豬，讓許多還不熟悉這些頂級肉品的民眾可以用平價嘗鮮看看。除了這兩款肉品搭配的涮涮鍋或壽喜燒外，黑毛屋也提供源自日本福岡的「水炊鍋」，滿滿膠質的湯頭搭配台灣黑羽土雞，是許多女性養顏美容的心頭好；另外還有「市民大道店」限定的下酒鍋物「摩滋鍋」，同樣源自福岡，搭配肥美具嚼勁的澳洲和牛牛小腸，配上自製澄醋醬超涮嘴；此外，這間新店也獨家引進上海老乾杯料理長特調的七味醬，餐廳也推薦加入白芝麻醬、拌入白飯、包在肉片裡3種吃法，絕對能讓你大開胃。

飯後，絕對不能錯過的還有雜炊，這間新店除了有原有的雞蛋雜炊外，還有獨家的「干貝野菇炊飯」與「松露堅果燉飯」，可依個人喜好加購享用；除了美食外，當然也為了深夜引進多款日式酒款，像是滿壽泉、五凜、月之桂等知名日本酒、水果酒、啤酒等，絕對能成為台北夜貓族的宵夜聚餐新選擇。

地址：台北市大安區市民大道四段126號

電話：02-2773-5507

時間：平日 18:00-02:00；假日 12:00-15:00；17:30-02:00

鐵支涮火鍋

曾因老屋風格、工業風裝潢而被譽為火鍋界潮店的鐵支涮火鍋，這次也大膽進軍美食一級戰區的信義區，光裝潢與菜色就與一店有所不同。信義新店主打奢華風配上大量青花瓷的元素，從門口、牆面到餐具都感覺得出其用心

70個座位上分成一般的開放式座位、直擊師傅料理過程的吧檯區與兩間可打通的圓桌包廂，而且餐廳還貼心設計個人專屬插座，符合現代人的需求，走道上還有海鮮水族箱，讓消費者可以一窺各種頂級生鮮食材，像是北海道鱈場蟹、菲律賓大沙公、美國深海大龍蝦等；除了海鮮外，食材部分還有鹿兒島A5級和牛、美國SRF極黑和牛、西班牙伊比利豬、國宴桂丁雞等，配上鐵枝經典的大紅袍麻辣湯、法式老母雞湯、美顏番茄湯，或是信義店獨家的蒜香雞白湯都非常適合，再搭配黑色湖鹽、秘製柚香桔醬還是獨門辣醬都可吃出不同的風味，可以為新鮮的肉品再添鮮甜風味。

主食部分也提供台南手工蘆薈蕾絲麵、龍泉手工有機冬粉、宜蘭台梗九號冠軍米與芋見彩虹麵等選項，火鍋料的部分，鐵支也非常推薦手工蛋餃，因為這個蛋餃的內餡絞肉須先炒過再用煎過的餅皮包覆起來，手工繁複卻是目前未被客人打槍過的配料首選。而且鐵支特別強調先喝湯、在吃菜、後吃肉的飲食概念，不僅符合健康，也更能吃到每種食材的精華。

地址：台北市信義區松壽路28號（Neo19）

電話：02-2723-6858

時間：11:30-14:30；17:30-22:30

※編輯：Wendy Chen, Amber Chen VOGUE.TW | 來源：各品牌

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

頂級鍋物名店「橘色」進駐信義區百貨，聯手Abrazo Bistro提供單人鍋、共鍋與餐酒服務



一起到泳池裡吃火鍋吧！夠夠肉第2家分店落腳松山區，全新設計waiting bar、標語牆面充滿無厘頭創意



更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。