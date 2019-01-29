抗寒穿搭要有「腰身」　6套造型讓你顯瘦過冬

冬天免不了穿著厚實保暖的衣物，但多層次的衣著如果又再外加上一件外套總會覺得看起來有些笨重吧？為了避免體態看起來渾圓毫無修飾，就得利用服裝的剪裁來展顯身形應有的曲線，才有機會達到修飾的效果。

為了禦寒還是希望外套可以以保暖為重時，最簡單身材修飾方式就是直接選擇有腰身設計的衣服。不論是原本就帶有鬆緊設計的上衣，或是另附綁帶的開襟衫，除了能有效修飾身形之餘，也加強了上身的造型感。一舉兩得的單品該如何穿搭？先參考日本女生的造型再著手練習吧。

縮腰上衣

－大人感腰身

微幅的縮腰效果讓腰身小小的顯露，傘狀的下襬剛好遮住了腰部與臀部之間最讓人在意的部位。由於上身不是全然的寬版，搭配上寬褲也可以穿搭出大人感的優雅氣質。

－可愛感的腰身

相當明顯的腰身設計搭配上下版的荷葉滾邊，原先有點成熟的服裝版型卻因為黑白格紋的面料而增添了一份可愛感。搭配上寬褲與運動鞋，不過分休閒的裝扮好感度十足。

－愜意感的腰身

針織上衣是秋冬最常穿搭的服裝款式，若覺得有些了無新意時，不妨選擇有腰帶設計的單品吧。將腰身做出後再搭配上一件輕鬆感的丹寧褲，即使是定番穿搭也因為多了腰線而與眾不同。

綁帶開襟針織衫

－隨興感的腰身設計

總是認為高磅數的針織衣著會有顯胖問題的話，也許開襟設計的針織衫會讓你有不同的看法。決定寬鬆度繫上綁帶，再搭配上筆直的長窄裙，慵懶的隨興感讓整個人都輕盈了起來。

－休閒感的腰身

刻意將開襟針織衫的綁帶束得緊一些，再與落地的寬版長褲一同穿搭，不僅可以展現細腰感，也可以因為拉高腰部高度而達到顯瘦修長的效果。

－低調感的腰身

隨意搭上一件針織的小外套也是秋冬常見的穿搭方式，但如此平庸的造型雖然低調卻難以讓人留下印象。偏好簡約風格卻也想利用服裝細節創造時髦感的話，利用綁帶式的開襟衫可意外地展露出種的穿搭品味。

Photo : WEAR

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