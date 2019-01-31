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「豹紋」可以不浮誇　5個小細節就能搭出低調搶眼感

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豹紋單品在今年秋冬受到高度矚目，大面積的豹紋穿搭也許會侷限住整體風格，定調在狂野奔放的印象。但若以豹紋的配件融入日常穿搭中，倒是能有不錯的畫龍點睛效果，並為一身穿搭增加時尚度。

▲豹紋單品穿搭。（圖／FACY 提供）

以下的豹紋配件搭配示範，快學習如何低調又巧妙地撐起你的風格與氣勢。

豹紋樂福鞋

▲豹紋單品穿搭。（圖／FACY 提供）

大地色系的豹紋鞋履意外地並不高調，相當適合推薦給初次嘗試豹紋單品的女生。搭配休閒感的衛衣與窄管長褲，原本輕鬆簡單的穿搭也可以透過豹紋平底鞋為整體穿搭增加時髦感。

豹紋包包

▲豹紋單品穿搭。（圖／FACY 提供）

貝蕾帽雖然展現出了清新風格，但若能有一件豹紋配件來打破常規就能更展現出獨特的個人魅力。在看起來簡單的基本色調中加上一個豹紋包款，充分表達了對於時下流行的熟捻度。

豹紋帽

▲豹紋單品穿搭。（圖／FACY 提供）

勇於挑戰亮眼效果穿搭的話，毫不猶豫地選擇豹紋帽款準沒錯。以秋冬的定番貝蕾帽集合大眾對於動物花紋的目光，其他單品就以單色調的色彩作為陪襯吧。

豹紋圍巾

▲豹紋單品穿搭。（圖／FACY 提供）

可以以厚實衣物穿著的冬季，信手拈來一件針織毛衣也不會讓人覺得造型隨便。偶爾再利用豹紋圍巾增添重點效果，隨意穿搭也可以相當有造型。

Photo : WEAR

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關鍵字：

FACY, FACYLadies, 秋冬, 女生穿搭, 穿搭, 豹紋
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