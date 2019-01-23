懶人福音！全家首間自助洗衣複合店　「5分鐘」通知取衣超便利

▲全家便利商店推出首家自助洗衣複合店。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

全家真的是你家，這次居然推出自助洗衣複合店，舉凡所有生活瑣事，只要踏入這裡都能幫你包辦。看好消費者對自助洗衣的需求，今日（1/23）於三重集勇店開出首家店面，智慧洗衣設備結合手機App，洗好前5分鐘簡訊通知，洗衣也能如此輕鬆。

▲手機可以快速查詢是否有閒置機器，助你算準時間再出門。（圖／品牌提供）

濕冷天氣等衣服乾，是許多人的困擾，全家聆聽消費者的聲音，在三重推出首家首家自助洗衣複合店。賣場共有42坪，包含自助洗衣區9坪，洗衣區配有日本TOSEI東靜5台洗脫烘衣機和2台雙層烘衣機。放妥衣物後，從手機介面選擇清洗模式後，再至便利商店櫃台出示條碼結帳，沒有現金也OK，貼心擁有30種以上的非現金支付方式隨你選。

▲所有的自助洗衣煩惱都不再是問題。（圖／品牌提供）

不需自帶洗劑，洗衣機會自動注入低敏洗劑，或現場也有一台貨架販售相關洗衣清潔用品，結帳完成即會自動啟動洗衣機，完成整個洗脫烘流程。衛生問題也不必煩惱，全家皆設置洗烘合一的機型，能讓洗衣槽常保乾燥、具有高溫滅菌的效果，貼心設有免費「1分鐘預洗」功能，可在放入衣物前，把洗衣槽再洗一次。

▲簡訊通知服務讓你免等待，算準時間再回來取衣服就行。（圖／品牌提供）

等待洗衣空檔，你可在便利商店座位區等待，也可先行離開，洗好前5分鐘會簡訊通知，且便利商店24小時有店員、攝影機的特色，也能大幅降低衣物被偷等風險。

即日起至1/27止，凡於全家自助洗衣複合店消費「洗加烘」，即免費贈送市價129元的「Farcent香水空間織品噴霧」一瓶。即日起至2/4開幕期間，也推出買5次送1次的優惠價格預購「洗加烘」輕鬆洗，還另外加贈3杯中杯熱美式。

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