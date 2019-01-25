李聖經「瘦腿」秘訣就是不忌口　無痛減肥菜單釋出，連宵夜都照吃

這幾天好熱鬧！不僅朴敏英、李聖經也來台參加活動以及辦粉絲見面會啦！176公分的好身材，最令人過目難忘的絕對是在韓妞間引爆話題的「李聖經神瘦大腿根」雙腿比例不僅好還很直！

大家別想說那是因為她很努力減肥！但追蹤李聖經的IG就知道她是個不折不扣的吃貨～有種無時無刻都在吃的感覺，到底李聖經是如何維持身材的呢？

＃方法一：韓妞瘋傳的聖經菜單，連宵夜都照吃

首先最令人讚嘆的便是李聖經與其他女星不同，她走「不忌口」路線，她覺得一旦忌口就會特別想吃某種東西，會導致下一頓暴飲暴食！故什麼都會吃，而這份驚人的聖經菜單，更在韓妞間瘋傳。

早餐：大量蛋白質



李聖經早餐會吃大量的蛋白質，像是牛奶、水煮蛋、豆腐等都是她會吃的，並搭配新鮮沙拉就很有飽足感。

午餐：烤牛排，澱粉減量

李聖經在午餐會吃得更多、更豐盛！一大份的「零醬料」烤牛排是她時常在IG上跟粉絲分享的餐點，也因為已精選擇大份的牛排當作主食，在澱粉方面就會減量或不攝取～

晚餐：清淡飲食，零澱粉

到了晚上就會少吃，會讓飲食回歸清淡，例如燙的雞胸肉、青菜等，此時也會避免攝取澱粉！朋友自從實施「晚餐零澱粉」後，不僅脹氣狀況減緩，就連下半身都瘦了一圈呢！

宵夜、嘴饞時：優格、麥片都是好選擇



要萬一嘴饞、想吃宵夜，這時候李聖經會吃無糖優格或是無糖麥片來墊肚子，都能有足夠的飽足感！更說，「麥片餅乾也是可以的！」。

＃方法二：一定要細嚼慢嚥

不忌口的李聖經，談到自己維持身材的方法，只說：「吃東西很慢，每一口至少會咀嚼10～20次才吞下去」細嚼慢嚥會使得飽足感提早產生，減少熱量的攝取，自然就算不忌口，也不會因為暴飲暴食而變胖啦！

＃方法三：不吃加工品，吃食物原型

這邊補充一下，李聖經雖然不忌口，吃東西的食量也算大（跟大部分的女明星比）但堅持不吃加工品，只吃食物的原型，來維持身體的健康，同時避免攝取過多熱量，增加身體負擔。

＃方法四：定期運動，固定重訓



最後當然就是運動！想要維持神瘦大腿根、緊實肌肉，李聖經建議將運動加入生活中，變成習慣！並透露自己一周會固定2~3次重訓，「做這個不是為了『體重下降』，而是讓身體線條更漂亮」。

連觀念都相當正確與正面啊，抱持著這樣的想法就不會每天被體重機數字追著跑啦！

文／美人圈 圖／翻攝自李聖經IG

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