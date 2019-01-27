戒指左右手戴法大不同　右手無名指代表熱戀中、左手小指不打算結婚

話說泫雅自從認愛E'Dawn後就越愛越高調、時不時在IG上放閃，前陣子更是公布合作的新歌，直接在歌詞中以「未婚夫」稱呼E'Dawn！讓粉絲又驚又喜想說兩人難道在趕進度、好事將近嗎？

好啦～看來小倆口愛的穩定沒錯，之前飛去巴黎拍攝的情侶畫報也是討論度超高！可以看到我們泫雅跟E'Dawn大走復古頹廢路線，俊男美女怎麼拍都好看！

畫報中的這款情侶戒也是大紅，光看照片可能還沒有注意到，其實這除了是情侶戒之外、也是情侶耳環！可以2 way配戴的設計非常獨特！

TROIS ROIS 18FW Wedding Earring，約NT＄1,860。

這是韓國品牌TROIS ROIS推出的婚禮耳環（婚戒）系列，價格約在兩張小朋友以內，既可以當耳環、也可以當戒指，這樣想其實不算太貴。

另外不只泫雅的情侶戒、連宋慧喬在《男朋友》中也常常帶它們家的耳環喔！

TROIS ROIS的耳環根本就是韓劇指定款，高俊熙之前也常常配戴，甚至還帶著拍攝過雜誌畫報，造成斷貨潮呢！

獨特的設計連韓星都愛上之外，在韓國非常受到年輕人的歡迎！也偷偷發現這邊有代購，可以先截圖去問報價。

另外可別以為戒指戴哪隻手指都可以，帶對了不僅防小人、招桃花，帶錯的話甚至會衰呢！趁著2019剛開始、小編就加碼戒指戴法教學啦！

＃左手：



先從左手開始，左手食指：未婚、左手中指：訂婚、左手無名指：結婚、左手小指：不打算結婚，所以如果是跟曖昧對象初次約會，戒指卻帶在左手無名指，可能會提前先把對方嚇跑啊！

＃右手：

右手食指：單身、右手中指：名花有主、右手無名指：熱戀中、右手小指：不想談戀愛，總結就是：單身的人只能帶右手食指喔！其他三指都代表你身邊有伴的意思。

＃大拇指

手指間的第一位，通常代表堅定的信念、毅力、權力等，跟期望、目標有很大的關係，如果想要在學業、事業上達成目標的話，可以在拇指上戴個戒指喔！

＃食指

食指代表積極、勇氣，如果你在今年想要拓展新領域、挑戰新事物，可以在食指上戴上戒指，說不定會有好運呢！

＃中指

中指代表核心、個人魅力，在中指上佩戴戒指可以更散發魅力！尤其推薦想招桃花的人戴在右手中指，可以增加異性緣喔！

＃無名指

西方文化中無名指與心臟相連，代表著誓言，所以婚戒通常戴在這隻手指上，有責任、誓言、約定的意義。

＃小指

小指有意料之外的機運、機會等意義，有點像吸引力法則，會吸引好的事物！另外在傳統中，小指戴戒指也有防小人的意思，感覺新年一定要戴一下小指尾戒呢！

文／美人圈 圖／翻攝自IG@hyunah_aa、@fashionandstyle.official、@1st look、@925fingers、@blannblann、theglow_official、vacanza

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