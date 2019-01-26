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少女心噴發！粉紅米妮、維尼好夢幻　日本迪士尼櫻花季商品登場

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自迪士尼官網

馬上就是美麗的櫻花季了，日本迪士尼當然不能缺席，將旗下最受歡迎的主角們，全都染上俏皮的櫻花粉，映入眼簾滿滿的戀愛氛圍。只能說這波商品，粉色控的你絕對逃不過！

此次櫻花季商品，主角們就是大朋友小朋友都喜愛的，米奇、米妮、小熊維尼中的小豬，原本不同顏色的它們，現在全部被櫻花季感染，變身粉紅小可愛。不僅娃娃吊飾，還有超實用商品包括衛生紙套、隨身杯、耳環、鑰匙環，讓粉絲帶出門吸睛一下。

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

第一個介紹的是最有收藏價值的米奇米妮大娃娃（約NT$1,190），主角們全身被粉紅包圍，兩頰的紅暈就像在對主人撒嬌一般，並且毛絨材質舒適度滿分。喜歡小尺寸的粉絲們，就可以選擇小熊維尼款式（約NT$600），小豬和維尼趴著睡覺的樣子，真實討喜到不行~

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

接下來的實用商品部分，依舊是滿滿的粉紅氛圍，托特包(約NT$890)、衛生紙套（約NT$920）、隨身杯（約NT$550）不僅有米妮可愛的身影，還裝點了細緻的櫻花圖案，一瓣一瓣的悄悄盛開，讓你在家也好像賞花去。

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

最後特別的耳環飾品系列（約NT$370），將櫻花元素融入時尚日系風格，垂墜設計營造溫柔浪漫氛圍，超適合女孩們約會佩戴。以珍珠和櫻花米奇裝飾，金色的邊線設計，可愛同時帶點奢華，這款粉絲們必買！

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

▲迪士尼 。（圖／翻攝自迪士尼官網）

迪士尼櫻花季系列預計在1月29日日本官網販售，如果剛好在日本的朋友們，可以選擇去2月1日開賣的實體店血拼，請粉絲多加留意了。

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關鍵字：

迪士尼, 櫻花, 米奇, 米妮, 粉紅, 可愛, 限定, 商品, 日本
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