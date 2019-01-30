最愛刪好友的5大星座！水瓶沒聯絡就掰掰、射手想封鎖不用理由

▲最愛刪除好友的5大星座。（圖／翻攝自unsplash）

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FB、LINE是大家平常和好友互動的社交軟體，不過好友滿天飛的現在，哪些星座是不爽就刪、沒聯絡也刪？一起來看看以下最愛刪好友的5大星座，小心下次你要密他的時候，早就不在通訊錄了！

牡羊座

牡羊座衝動的個性早就不是秘密，其實他們自己也沒有多想，心裡不爽就想把你封鎖、刪除，反正自己高興就好了。不過身為牡羊的朋友，應該時常看到他反悔的模樣，例如刪除前女友、摯友，但是想想又不忍心，只好偷偷加回來。

天蠍座

天蠍座對於朋友和陌生人的界限十分清晰，而且非常在乎隱私，因此不會隨便亂加好友。並且天蠍會時不時檢查好友狀態，心思細膩的他們，會去審視自己和朋友的關係。如果你被天蠍刪除了，只有一個可能，你在他心中的位置改變了，可能不再像以前一樣友好，或是他不想進一步和你深交。

雙魚座

雙魚座的耳根子天生很軟，刪除好友這種不留情面的事情，通常都是被周邊友人或是另一半唆使，加上自己無所謂的個性，覺得刪了應該也不會被發現。不過恰巧刪除都會被察覺，只能說雙魚真的是少根筋、沒有多加思考的星座。

射手座

射手天不怕地不怕的個性，十分的兩極，今天你是射手的朋友，他會義氣挺到底，不過一旦關係改變了，他也會直接斷絕聯繫，一點都不需要別的理由，因為射手絕對不是那種社交類型的假面派，他們寧願被你發現不友善的一面，也不願意繼續掩飾下去。

水瓶座

水瓶座一向是做自己的星座，所以在他們的世界中，沒有聯絡就不算是朋友了，也不需要場面的把你留在聯絡人中，反正刪除不刪除，你都不會密他，那麼留著幹嘛呢？再加上一根筋，沒想那麼多的個性，刪了從來不後悔，也難怪他們的通訊錄都很乾淨。

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