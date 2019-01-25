單身福利！台北101推「型男攝影師」免費拍照服務　夢幻豬豬花牆讓你美過年

▲台北101推型男攝影師服務，幫拍自拍都有料。（圖／台北101提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

本身就是地標的台北101，購物中心為迎接春節來臨，在館內「百豬齊放」，從大型豬年裝置到小豬擺飾，氣氛滿溢，其中最醒目的「圓滿豬」化身大撲滿，在超夢幻的立體花牆前站崗，吸引民眾排隊打卡。台北101表示，春節期間在特定時段還有型男攝影師駐點，幫客戶拍照留念，如果消費者要求合照，他們也能「幫自拍」讓你美過年。

▲豬豬結合夢幻花牆，新春很浪漫。

台北101購物中心2018年創下破145億元業績新高，也是全台北市業績最好的百貨公司，高端珠寶腕錶、名品與美食都貢獻不少，且去年商場舉辦破50場大小活動吸客，加上了凡、甘牌燒味等米其林招牌店加持，也對交易筆數與客單都有貢獻。

▲打卡點佈置吸引許多路過民眾拍照。

2018年台北101開賣101隻金狗結合慈善活動，開賣7分鐘秒殺並募得超過20萬元公益金，今年也針對4F「豬年主秀」圓滿豬做公益，巨大的圓滿豬其實是個撲滿，讓民眾可以隨意投入零錢進行捐贈，而撲滿內所有金額將捐給均一文教基金會，建置教育平台讓學生快樂學習。

▲民眾可捐零錢做公益。



針對春節期間到101逛街的民眾，也規劃豬年好運熱點讓民眾打卡，包含金豬報喜、豬事大吉、豬玉滿堂、豬年轉運等四大特色裝置藝術，「型男拍照服務」則在1／26與1／27週末2日，以及初一至初五下午2點至5點，在4樓都會廣場現身，協助拍照攝影，讓民眾輕鬆就能拍出完美打卡美照。

▲型男拍照服務免費，想留念快去報到！

台北101表示，即起至3月底，館內消費刷101聯名卡，全館消費皆享2% 101Points購物金點數回饋，無論購買國際精品、Apple Store商品、LV或香奈兒，甚至是美食小吃，除中國信託提供的現金回饋或紅利點數，在優惠期間還可額外獲得高達2% 101Points購物金點數，單筆消費只要100元以上就可回饋。