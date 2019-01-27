5個攝影IG追蹤起來！你也可以拍出像李聖經的絕美照片

新的一年又快到了，汰舊換新不只要整理家裡，也該好好地換上美麗的大頭貼吧！而人像照片到底該怎麼拍才會好看、不讓人滑一滑就過呢？在此找來5位IG上知名的人像攝影師，其中朴信惠、李聖經的一些美照更是出自於其中一位攝影師之手，話不多說趕快追蹤模仿一下吧！

1. 甜美少女風＠mu_gung

韓國知名少女風膠片攝影師「木槿花少女」，因為曾幫孫佳仁拍攝專輯《End Again》的封面而引起關注，在她鏡頭下的女孩總有治癒人心的美，而她最喜歡用的道具之一，就是各種花花草草了，因此在她的照片中，總是充滿濃濃的浪漫氣息及少女氛圍。

其實一張照片要充滿粉色情懷，長相、表情其實都不是什麼重點，就算厭世臉也可以拍出少女味！秘訣之一，就是加上一些心機小物，像是花、草，再搭配濾鏡就可以輕鬆打造。

2.復古膠片風＠adricia_

她曾經為女星朴信惠拍攝一套膠片照片，膠片的質感更烘托出朴信惠鄰家女孩的氣質，打造一種舒適隨意的氛圍。除此之外，她也曾為女星李聖經拍攝首本寫真集《Be Joyful》，許多網上流傳的李聖經美照幾乎都是出自她之手！而其實復古風在家也能簡單拍出，只要準備一台手機，把燈關暗、開啟內建相機閃光燈及反差濾鏡拍就可以啦～

3.清新鄰家女孩風＠yurihanamori

在她鏡頭下的模特兒與一般的不一樣，她的模特兒並非濃妝艷抹，取而代之的是鄰家女孩的清新路線，她主要拍攝女孩的日常，透過調整照片的亮度以及套上濾鏡，打造日式清新感。而日式小清新的照片先決條件，就是得個光線良好的場景，此外儂編特別建議拍照時打開九九宮格框線，以方便構圖！（男友們請做好筆記！）

4.超有戲！每張都可以當表情包 @sarahbahbah

雖然她的照片並沒有那麼藝術化，但卻是非常有趣。她替每一張照片都配上了簡短的文字，彼此間甚至還有連貫的小劇情，看起來就像是某一部電影或是電視劇的截圖語錄，讓人忍不住想一看再看她的照片們！其實這一類有趣的照片，更能引起大家的注目，也不太容易因為洗版而令人感到厭惡～

5.不只是一張照片！透過照片講故事@Marta Bevacqua

來自義大利的Marta Bevacqua，擅長拍攝各種風格的人像作品，無論是浪漫唯美、清新簡約風，她都可以輕鬆駕馭，此外她也擅長拍攝帶有濃烈情緒且故事性十足的人像作品，她的人像作品光線和色調略帶黑暗風格，更能讓觀眾透過觀看引發自我情緒。

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

到了打卡聖地拍照還是醜不拉嘰？學會這5種拍照姿勢，就能在朋友間成為Pose女王！



醜照大翻身！韓國攝影師開發「Pica」修圖App，多種濾鏡讓你照片直逼專業等級

網美照不再困難、男友拍照不再NG！ 一鍵就具備復古、個性的女生必備3款拍立得App