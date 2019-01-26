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陳語安喜歡頭髮散發淡淡玫瑰香　比起外表覺得女生最迷人的是「自信」

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如果你是《愛上哥們》、《狼王子》的忠實觀眾，相信對於陳語安絕對不陌生，這位個頭嬌小的女孩，演起戲來架式十足，雖然不是第一女主角，但也讓戲迷對她留下深刻印象。這回藉由活動，陳語安分享了許多保養祕訣，也讓我們對她有更進一步的認識。

比起著重於外表的模樣，陳語安覺得保持自己的自信很重要，她說：「自己有了自信，散發出來的氣勢和氣場就會很不一樣，這是我覺得女生可以讓自己更有魅力的地方。」

長時間待在北京拍戲的她，充分感覺到肌膚保養的重要，像是氣候乾燥的時候，可以選擇較「油」的保養品，使用次數也得增加，才能讓肌膚維持在穩定的狀態。最近連秀髮保養也不放過，從頭皮、髮絲到洗後護髮都有一套自己的方式。

因為陳語安也是頭髮較容易出油的人，她說每次洗髮一定特別著重在頭皮，而且不能用手指去抓，要用指腹按摩徹底清潔。此外，吹頭髮對她也是門大學問，她一邊吹頭髮會一邊梳開頭髮，不能只用手撥，這樣頭髮弧度會自然往下、比較柔順。

她近期則喜歡上Diane的玫瑰精油洗髮精，其中的玫瑰精油成份，跟我們熟知的品牌Dior所使用的玫瑰是出自於同一個產地，濃郁的玫瑰花香持久不散，隔天起床都還能聞到。

面對感情低潮，陳語安也有自己的應對方法，她說：「把自己投身到一部電影中，想像自己是女主角，那樣就會覺得很幸福。」因為當下一直糾結，也不能改變甚麼，最重要的就是先暫停煩惱的事，那想像自己是幸福女主角，換一個心情也不錯。也可以看看書，尤其是心靈層面的書，透過文字想傳達的道理，沉澱自己的心情。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

陳語安：「當感情面臨困境，我會想像自己是電影裡的女主角，那樣子就會覺得很幸福。」

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